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MLB／「畫家」前田健太出售個人手繪圖案口罩 收入將捐醫護
大聯盟雙城隊日籍投手前田健太，除了投球之外，在日本還有「棒球藝術家」之稱，他的手繪插畫，雖看起來是塗鴉，但己經開始商品化，陸續出版T恤、手機殻等商品，而今天他在推特推銷有他手繪作品的口罩，包括不織布及布口罩系列，三種組合要價均在台幣千元上下，比一般口罩貴上數倍，但他推特寫明，「所得利潤將全部捐出」。
【マエケンマスク】— 前田健太(Kenta Maeda)マエケン (@maeken1988) February 16, 2021
この度株式会社ショウワ様と
コラボしてオリジナルマスクを販売する事になりました！
そして、
『このマスクの利益は全額寄付させて頂きます。』
みなさんご協力よろしくお願い致します。
ここから購入できます！
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前田健太多才多藝，特別熱愛插畫，經常有不少作品出來，雖作品好壞見人見智，但他樂此不疲，在疫情期間更專注於此，而挾著大聯盟投手的名氣，也讓他將手繪作品商品化，受到球迷的青睞。
這次他將手繪作品圖案，做成口罩，在日本SHOWA網站販售，到二月底結束，網站寫明部分所得將捐給醫護人員。
前田健太在IG的手繪作品：
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