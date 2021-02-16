快訊

澳網／外媒好奇為何穿雜牌搭配無贊助？謝淑薇：在台沒人經紀

傳洪秀柱有意回鍋再戰國民黨主席？洪辦回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／基特宣布開放20%球迷進場 球迷嘲諷：有差嗎？

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
馬林魚執行長基特宣布開放20%球迷進場。 美聯社
馬林魚執行長基特宣布開放20%球迷進場。 美聯社

大聯盟各隊18日起陸續展開春訓，馬林魚隊執行長基特（Derek Jeter）今天宣布，新球季4月2日開打後，每場比賽將開放主場容量20%的球迷進場觀戰，結果引來不少人冷嘲熱諷，認為宣不宣布根本沒差。

美國受到新冠肺炎疫情重創，去年所有球季賽閉門打，只有國聯冠軍賽、世界大賽開放球場容量25%人數進場，今年疫情還未受到控制，觀眾如何進場仍受嚴格限制。

位於邁阿密的馬林魚球場，容量約是37000人，按照球團高層的的規畫，從4月2日對光芒隊開幕戰起，單場開放人數上限將是7400人。

值得一提的是，馬林魚主場2018年單場平均10014人進場，19年也只有10016人，連兩季總觀眾人數都在大聯盟30隊墊底，基特今天發表新球季措施後，有球迷說：「誰能告訴我，這有什麼不同？」

馬林魚去年重返季後賽，終止連16季被淘汰紀錄，但人氣始終無法提升，基特歡迎球迷回到球場加油，效果恐怕有限。

有球迷統計馬林魚2019年數字，發現主場有1/3比賽的觀眾根本不到20%，還有人說，這是馬林魚每年都在做的事，今年只是「正式宣布」而已。

馬林魚人氣指數不高，基特設定的標準竟被喻為高標，還有人猛虧：「這支球隊觀眾曾經到達20%嗎？」

馬林魚 基特 大聯盟

延伸閱讀

MLB／國聯東區新賽季受關注 到底誰能晉級季後賽？

MLB／溫科斯基電玩打到一半 兩周內竟第2次轉隊

中職／驚！洋投軍備競賽、17洋將闖過大聯盟

MLB／派克斯頓結束與洋基情緣 一年850萬美元回水手

相關新聞

MLB／基特宣布開放20%球迷進場 球迷嘲諷：有差嗎？

大聯盟各隊18日起陸續展開春訓，馬林魚隊執行長基特（Derek Jeter）今天宣布，新球季4月2日開打後，每場比賽將開...

MLB／國聯東區新賽季受關注 到底誰能晉級季後賽？

球賽恰如舞台劇，主角領銜登台，配角襯托同台，情節講求撲朔迷離，結局最好令人叫絕。

MLB／溫科斯基電玩打到一半 兩周內竟第2次轉隊

短短兩周變了3支球隊，紅襪隊22歲右投溫科斯基（Josh Winckowski）想都沒想過，職棒生涯竟會碰到這種事。

山口俊慘遭釋出 日職球員旅美大不易

去年大聯盟迎來筒香嘉智、秋山翔吾及山口俊這三位來自日本職棒的生力軍，使得同在太平洋彼岸打拼的日職球員一下子增加到九位，儼然成為與本土、拉美鼎足而三的第三勢力，即便是在外籍球員比例達29%、位居三大職業

中華職棒講英文vs.美國職棒講中文 罕見轉播經驗分享！

去年是全球職業體壇受到新冠肺炎嚴重衝擊的一年，對大多數體育從業人員來說，2020年都滿不堪回首。但比起其他人，我的際遇算是幸運許多，雖然考量到疫情的嚴重性和對許多人造成的巨大損失，並不想這樣講，可是事

年過40不是問題 大聯盟史上10大最強老妖怪

NFL超級盃落幕，傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)以43歲的高齡率領坦帕灣海盜隊拿下冠軍，自己也拿下個人第5座超級盃MVP，證明自己是史上最偉大的美式足球員。布雷迪的老妖怪表現讓人嘖嘖稱奇，今年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。