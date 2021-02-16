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今天本土、境外均「+0」陳時中：最長紀錄是連續13天

MLB／溫科斯基電玩打到一半 兩周內竟第2次轉隊

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導

短短兩周變了3支球隊，紅襪隊22歲右投溫科斯基（Josh Winckowski）想都沒想過，職棒生涯竟會碰到這種事。

溫科斯基1月27日還是藍鳥隊投手，隔天因為馬茲（Steven Matz ）交易案，換穿大都會隊球衣，沒想到才短短13天，又因班寧坦迪（Andrew Benintendi）交易案，再被換到紅襪，一度讓他發出疑問：「這到底是怎麼一回事？」

波士頓媒體形容，很少職棒球員會有如此經歷，但溫科斯基仍有收穫，紅襪投手、捕手19日前往佛州春訓營報到，他生涯首次獲邀參加大聯盟春訓。

溫科斯基上個月被藍鳥換到大都會時，雖有些訝異，但也不是太意外，畢竟所有球員在打球的過程中，都可能被當成籌碼。

但溫科斯基在大都會待不到兩周，竟然改披紅襪戰袍，而且接獲消息時，他正和過去藍鳥小聯盟隊友一起打電玩，一堆人拚鬥激烈，突然就變天了。

「電動打到一半，放在桌上的電話響了。」溫科斯基表示，從經紀人口中得知被交易到紅襪，真的嚇一大跳，本來以為至少會為大都會投一些比賽。

紅襪 大都會 藍鳥

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