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MLB／道奇簽回世界大賽冠軍成員 透納自己先推特曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
透納續約道奇。 路透
透納續約道奇。 路透

大聯盟球星透納（Justin Turner）自己率先在推特報佳音，這位世界大賽冠軍成員仍將繼續留在道奇隊。有消息人士告訴ESPN，透納的合約為兩年為3400萬美元，還有第三年選項。

現年36歲的透納在去年10月道奇隊贏得世界系列大賽冠軍後成為自由球員，如今開心繼續留在道奇。他從2014年加入道奇，直到去年終於贏得世界大賽冠軍。

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