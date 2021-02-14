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MLB／道奇簽回世界大賽冠軍成員 透納自己先推特曝光
大聯盟球星透納（Justin Turner）自己率先在推特報佳音，這位世界大賽冠軍成員仍將繼續留在道奇隊。有消息人士告訴ESPN，透納的合約為兩年為3400萬美元，還有第三年選項。
Lettts gooo run it back @Dodgers fans!!! @vaynersports @vaynerbaseball pic.twitter.com/fRY0pvyWMx— Justin Turner (@redturn2) February 14, 2021
現年36歲的透納在去年10月道奇隊贏得世界系列大賽冠軍後成為自由球員，如今開心繼續留在道奇。他從2014年加入道奇，直到去年終於贏得世界大賽冠軍。
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