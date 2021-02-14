MLB／道奇簽回世界大賽冠軍成員 透納自己先推特曝光

去年是全球職業體壇受到新冠肺炎嚴重衝擊的一年，對大多數體育從業人員來說，2020年都滿不堪回首。但比起其他人，我的際遇算是幸運許多，雖然考量到疫情的嚴重性和對許多人造成的巨大損失，並不想這樣講，可是事

2021-02-11 07:00