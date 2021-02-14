聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／前大都會「黑暗騎士」哈維 簽金鶯小聯盟尋求繼續球員生涯
前大都會著名投手「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey），將試圖從巴爾的摩金鶯小聯盟重新出發，期待能在大聯盟展現雄風。
據ESPN報導，這位31歲的右投同意與金鶯隊簽訂小聯盟合同。如果他能到名列金鶯40人名單中，他將獲得一份100萬美元為期一年的合約。
哈維於2013年成為紐約大都會的全明星球員，當年年10月動了「Tommy John」手術，於2015年復出投出13勝8負的成績，2016年再度遭遇傷病來襲，使得他走下坡。
2018年5月被交易至辛辛那提紅人，在2019年轉戰洛杉磯天使隊，並在2020年轉投皇家隊，只中繼三場比賽，表現並不理想，防禦率高達11.57。
今年他淪落至金鶯小聯盟合約，但才僅31歲的他，還是希望尋求繼續大聯盟生涯。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言