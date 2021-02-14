MLB／前大都會「黑暗騎士」哈維 簽金鶯小聯盟尋求繼續球員生涯

前大都會著名投手「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey），將試圖從巴爾的摩金鶯小聯盟重新出發，期待能在大聯盟展現雄風。

據ESPN報導，這位31歲的右投同意與金鶯隊簽訂小聯盟合同。如果他能到名列金鶯40人名單中，他將獲得一份100萬美元為期一年的合約。

哈維於2013年成為紐約大都會的全明星球員，當年年10月動了「Tommy John」手術，於2015年復出投出13勝8負的成績，2016年再度遭遇傷病來襲，使得他走下坡。

2018年5月被交易至辛辛那提紅人，在2019年轉戰洛杉磯天使隊，並在2020年轉投皇家隊，只中繼三場比賽，表現並不理想，防禦率高達11.57。

今年他淪落至金鶯小聯盟合約，但才僅31歲的他，還是希望尋求繼續大聯盟生涯。