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MLB／派克斯頓結束與洋基情緣 一年850萬美元回水手

聯合新聞網 / 綜合報導
前洋基投手派克斯頓新賽季回到水手隊。 美聯社
前洋基投手派克斯頓新賽季回到水手隊。 美聯社

沒能在洋基一圓世界大賽冠軍夢，左投派克斯頓（James Paxton）在洋基隊受傷的第二個賽季結束後，以一年850萬美元合約，重返西雅圖水手隊。

據ESPN報導，有消息人士指出派克斯頓和水手隊簽下為期一年850萬美元的合約，加上可獲得的獎金，其價值可能達1000萬美元。

2013年到2018年，派克斯頓在水手交出41勝26負，防禦率3.42的表現，2018年5月對陣藍鳥隊時投下了他生涯唯一無安打比賽紀錄。而在2018年11月被交易到洋基隊，成為被看好的左投，不過在洋基首季一開始苦苦掙扎，直到下半季才發展力，以防禦率以3.82，戰績15勝6負，後來卻傳出傷勢動了後腰手術。

上季派克斯頓雖能按時開始新賽季，當時新冠肺炎流行導致了比賽推遲，但他在5場比賽防禦率高達6.64，隨後又傳出左拉傷，至此就未再出賽，賽季結束與田中將大一樣成為自由球員，如今才確定要回水手。

西雅圖 紐約 哥倫比亞 修復 多倫多

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