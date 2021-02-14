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MLB／鄧愷威獲邀巨人隊大聯盟春訓 本季台灣第3人

中央社 / 台北14日電
鄧凱威(左)。 報系資料照
鄧凱威(左)。 報系資料照

美國職棒舊金山巨人隊昨天公布受邀參加大聯盟春訓名單，其中台灣投手鄧愷威也在名單中，生涯首度有機會參與大聯盟春訓，也是自張育成及林子偉後，本季台灣第3人。

22歲的鄧愷威自2018年加入美職雙城隊，2019年季中被交易轉戰巨人隊。鄧愷威2019年在小聯盟1A的2隊加總出賽14場包含13場先發，拿下7勝0敗、防禦率僅1.58的優異成績；去年則因疫情關係小聯盟賽事取消，整年沒有比賽。

去年的大聯盟官網各隊新秀潛力排名，鄧愷威被評價為巨人隊第22名，有機會2022年上到大聯盟，表現備受期待。

雖然現在美職開打時間還未定，鄧愷威早在今年1月13日就已經赴美準備新球季，當時經紀公司表示，去年因為疫情關係沒有進行實戰，因此鄧愷威提早回去與球隊會合進行調整。

除了鄧愷威首度獲邀參加大聯盟春訓，為本季台灣投手第1人；野手部分，林子偉去年底與雙城隊簽下小聯盟合約，並受邀參加大聯盟春訓，已經於這個月5日離開台灣，前往美國與球隊會合；在印地安人隊40人名單的張育成，也在8日晚上搭機離開台灣。

鄧愷威 大聯盟 小聯盟

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