山口俊慘遭釋出 日職球員旅美大不易

去年大聯盟迎來筒香嘉智、秋山翔吾及山口俊這三位來自日本職棒的生力軍，使得同在太平洋彼岸打拼的日職球員一下子增加到九位，儼然成為與本土、拉美鼎足而三的第三勢力，即便是在外籍球員比例達29%、位居三大職業運動之首的大聯盟也有那麼幾分「人多勢眾」的味道。尤其這三位新科「洋助人」個個來頭不小，筒香曾在2016年勇奪全壘打打點雙冠王，秋山則是四屆安打王，外加2017年打擊王及六屆金手套得主。至於山口俊更是剛拿下勝投、最高勝率及三振三冠王，憑藉著優異的成績才讓讀賣巨人點頭，成為隊史首位透過入札制度赴美的球員，最後也順利與藍鳥簽下兩年635萬美元的合約。

然而時隔一年，正當準備參加新球季春訓的山口抵達美國自主隔離之時，卻傳來藍鳥為了空出40人球員名單已將他指定轉讓（designated for assignment），僅隔一天又將他釋出的「噩耗」。消息一出，不少「酸民」馬上在社群媒體上對山口大加冷嘲熱諷。畢竟先前不看好他能在大聯盟立足的球迷原就不在少數，更重要的是過去曾發生過酒醉打人嚴重負面事件的山口人望原就不佳。

不過對慣看球員異動的老美來說，去年表現奇差的山口此時此刻被指定轉讓及釋出完全不令人意外。原本被期望可以扛先發的山口一到美國接受「驗貨」，藍鳥高層心馬上涼了一半將他降到牛棚。結果山口初次登板就被光芒外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier）的三壘打「一棒擊沈」遭逆轉吞下首敗。三天後山口再度上場仍然沒有令人刮目相看，連連保送外加另一隻三壘打狂失四分苦吞第二敗。給藍鳥高層及教練第一印象如此之差的山口最後總計登板17場，僅投25.2局就被轟出6發全壘打並有17次保送，防禦率更是高達8.06。雖說二十多局的投球只能算是個小樣本，但在因疫情縮短的上一季中投球局數達25局的投手也就只有五位防禦率比他高。結果當然也沒能入選季後賽球員名單，落寞地結束新人球季。

山口俊在藍鳥才投25.2局，被打爆可能只是一時還不適應，但大聯盟環境就是非常現實，藍鳥完全不肯給他再一次的機會。 歐新社資料照片

也因此，表現不及格又只剩下區區一年320萬合約在身的山口看在藍鳥高層眼裡，自然成了食之無味棄之可惜的雞肋。更何況藍鳥繼去年勵精圖治打進季後賽後，今年更大舉招兵買馬，不惜重金簽下明星外野手史布林格（George Springer）及游擊手塞米恩（Marcus Semien），又找來救援投手耶茨（Kirby Yates）與恰特伍德（Tyler Chatwood），充分展現更上層樓的雄心。如此一來，「佔著40人球員名單不辦事」的山口更成了藍鳥補強戰力的絆腳石，當然要找人來取而代之。

對山口來說不幸的是他挑戰大聯盟的時機可說不能差到再差。由於疫情導致賽季嚴重縮短，他必須在很短的時間內就證明自己有站穩大聯盟的實力，完全沒有太多可供調適的緩衝期。但站在老美（藍鳥雖是加拿大球隊，管理高層還是以美國人居多）職業運動如同商業活動，一切都以球隊勝利及發展至上的角度來看，打不好的球員就像商場上的「沉沒成本」。既然已不堪用，根本不必浪費寶貴的資源去妄想他會突然開竅。甚至還可能認為去年已經給足山口機會，既然他投不出名堂，就該把機會讓給更有可能對球隊有幫助的其他投手。

當然在大聯盟這個殘酷的競技場上，「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來」的先例所在多有。最著名的剛好就是山口的前輩——去年剛入選大聯盟但已不幸英年早逝的兩屆塞揚名投手哈勒戴（Roy Halladay）。當年年僅21歲就被藍鳥寄予厚望的哈勒戴升上大聯盟後第二場先發就投出8.2局的無安打比賽，第一個完整球季也以8勝7敗、防禦率3.92的出色成績作收。然而被視為未來王牌的他卻在隔季就踢到超大塊的鐵板——整季僅投67.2局就被敲出107支安打及14發全壘打且有多達44次保送，防禦率10.64不僅比山口還悽慘，還創了大聯盟史上單季投滿50局最高防禦率的不名譽紀錄。隔年開季，哈勒戴想當然爾地被下放到小聯盟去重建他的投球機制。結果在投手教練的指導下，哈勒戴將原本高壓過肩的投球姿勢改成四分之三，並且加入後來名聞遐邇的伸卡球。歷經長達半季的調整，這才成功重返大聯盟投手丘，也開啟了走向名人堂的一代傳奇。

藍鳥過去曾耐心等待哈勒戴找回手感，但對山口俊連一半的局數都等不下去，純粹把日職王牌當免洗筷來試用！ 歐新社資料照片

但以山口俊現階段年齡（33歲）及發展性（山口去年快速球平均時速僅約91英哩，當年哈勒戴可是能催出95英哩的火球投手），要他像哈勒戴一樣浴火重生不啻是癡人說夢，這也是藍鳥毅然決然釋出山口的主因。這背後更重要的是，山口的沉淪其實反映了日職球員旅美正在遭遇的困境。隨著大聯盟各隊高層對日本職棒的實力高下越摸越清楚，如今許多旅美的日職球員對他們來說已越來越像金額不高的「福袋」。如果真的堪用當然上上大吉，反之「驗貨」後發現名不副實，隨用隨丟也不至於有太大損失。不僅從山口，還有今年赴美挑戰與遊騎兵簽下兩年620萬合約的前日本火腿投手有原航平身上都可看到這種趨勢。這些不算是超級大物的日職球員，身處異國環境的不利條件，只有短暫機會證明自己的實力，想要成功立足也就更加不易。