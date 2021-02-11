年過40不是問題 大聯盟史上10大最強老妖怪

NFL超級盃落幕，傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)以43歲的高齡率領坦帕灣海盜隊拿下冠軍，自己也拿下個人第5座超級盃MVP，證明自己是史上最偉大的美式足球員。布雷迪的老妖怪表現讓人嘖嘖稱奇，今年季後賽與另一名41歲傳奇老將布里斯(Drew Brees)的對決也堪稱經典。而大聯盟歷史上也有不少像布雷迪一樣年過40還是一尾活龍的老妖怪，有的到了這年紀照樣能拿塞揚獎或三振王，甚至還可以投出無安打與完全比賽。以下這10位史上最強「老」傳奇，要告訴年輕人年紀絕對不是問題。

1. 尼可羅(Phil Niekro)，先發投手 48歲退休 去年過世的名人堂投手尼可羅生涯拿下318勝，是史上拿下最多勝投的蝴蝶球投手。他40歲後共摘下121勝，是大聯盟史上的紀錄。他40歲那年拿下國聯勝投王，且投球局數、先發及完投都高居國聯第一。他44歲還能得到金手套獎，最後一次入選明星賽已45歲，46歲還投出一場完封勝。尼可羅能夠頂著一頭白髮在投手丘征戰的秘訣就是蝴蝶球，這讓他得以在48歲還能穩定出賽。尼可羅的弟弟喬˙尼可羅(Joe Niekro)也有相當長的大聯盟生涯，投到43歲才退休。

2. 萊恩(Nolan Ryan)，先發投手 46歲退休 萊恩所保持的生涯5714次三振，是大聯盟幾乎不可能被打破的紀錄。他在40歲那年拿下國聯防禦率王，且在40到43歲，連續4年拿下三振王。44歲那年他還是三振率與WHIP的榜首。他保有大聯盟最多的7次無安打比賽紀錄，最後一次還是在他44歲時投的，相當不可思議。

3. 克萊門斯(Roger Clemens)，先發投手 45歲退休 克萊門斯拿過史上最多的7次塞揚獎，其中最後一座是在他42歲時拿下，那年他繳出18勝4敗、2.98防禦率與218次三振的成績，使他成為史上最老的塞揚獎得主。他43歲時其實表現更猛，雖然因打線不捧場只拿下13勝，但以1.87的防禦率拿下防禦率王。

4. 強森(Randy Johnson)，先發投手 46歲退休 強森生涯5座塞揚獎在史上僅次於克萊門斯。他40歲那年繳出16勝14敗、2.60防禦率、176ERA+、0.90WHIP與290次三振的成績，其中ERA+、三振數與WHIP都是國聯第一。那年他在塞揚獎票選拿下第2，僅次於克萊門斯。他同時也在那年投出一場完全比賽，成為史上最老的完全比賽締造者。

5. 威爾罕(Hoyt Wilhelm)，後援投手 49歲退休 威爾罕是後援投手的先驅，生涯共拿下228次救援成功，是史上第一位拿下200次救援成功的投手，其中118次是在40歲之後拿下。他早年因服兵役直到29歲才登上大聯盟，靠著拿手的蝴蝶球一路投到快50歲。威爾罕44歲那年防禦率只有1.31，是史上年過40的投手中之最佳紀錄。而他最後一次入選明星賽時已47歲。

6. 莫伊爾(Jamie Moyer)，先發投手 49歲退休 曾創下多項「最老」紀錄的莫伊爾，生涯共拿下269勝，其中有105勝在40歲之後拿下。他在40歲那年拿下生涯最高的21勝，並首次入選明星賽。他在49歲之齡拿下勝投、47歲那年投出完投勝，都是史上最老的紀錄。此外他49歲時還「順便」以打者身分寫下最老的打點製造紀錄。莫伊爾45歲時在世界大賽先發主投，並幫助費城人隊奪冠，這是史上年紀第二大在世界大賽主投的紀錄，僅次於奎因(Jack Quinn)的47歲。

7. 艾普林(Luke Appling)，游擊手 43歲退休 艾普林是史上最優秀的游擊手之一，生涯打擊率高達.310。即便年過40，他也能連續三年繳出三成以上的打擊率，且連三年都拿到MVP選票。他在42歲那年甚至還是美聯WAR值的前10名。

8. 費斯克(Carlton Fisk)，捕手 45歲退休 費斯克曾是史上全壘打數最多的捕手，以及蹲捕場次最多的球員。他40歲時還拿下捕手銀棒獎，OPS高達.919。42歲時還是全聯盟最佳的捕手，並拿到MVP的選票，43歲還入選明星賽，並成為在明星賽敲出安打的最老球員。

9. 李維拉(Mariano Rivera)，後援投手 43歲退休 李維拉不但是史上最多救援成功紀錄的保持人，還是唯一一位全票入選名人堂的球員。他的招牌卡特球在他40歲之後依舊沒人能夠破解，40歲後的四個球季防禦率分別為1.80、1.91、2.16和2.11。他最後一個球季已高齡43，卻還拿了44次救援成功。以他的身手或許要投到50歲都沒問題。