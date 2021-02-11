中華職棒講英文vs.美國職棒講中文 罕見轉播經驗分享！

去年是全球職業體壇受到新冠肺炎嚴重衝擊的一年，對大多數體育從業人員來說，2020年都滿不堪回首。但比起其他人，我的際遇算是幸運許多，雖然考量到疫情的嚴重性和對許多人造成的巨大損失，並不想這樣講，可是事實卻是：2020年的新冠肺炎疫情，讓我得到了意料之外的額外體育媒體工作機會，參與到可能成為「絕響」的中職英語轉播。此外，我也在台灣FOX體育台走入歷史之前，趕上他們大聯盟轉播的最後一波列車，播到了幾場大聯盟季後賽賽事，圓了自己從小到大想轉播大聯盟賽事的夢想。雖然我很可能不會再經歷類似於2020年的工作樣態，但2020年確實是幫助我達成許多人生里程碑的一年。

比起大多數人都幸運的我，有鑒於此，把自己在去年擔任中職英語轉播和大聯盟轉播的心得和收穫，整理歸納，分享給大家。畢竟同時擔任中職英語轉播和大聯盟賽事中文轉播的經驗，可說非常罕見、少有，也許值得好奇這兩個工作實際樣貌的朋友參考。

筆者（左）去年在台南球場進行中華職棒賽事英語轉播。 李秉昇／提供

準備資料的差異

不管是轉播中職還是美職，在當今這個年代做準備工作，比起20年起網路還沒有像現在那麼發達的時期，都已容易許多，因此，就某個角度看，在現在做轉播工作，相對簡單一些。可是從另一個角度看，由於這年代資料量大、可以查找的資訊多，所以一個人準備起來，也很常出現漏掉重要資訊、被觀眾檢討的情況，這可說是資訊發達、變得唾手可得之後，伴隨而來的困難點。

接著談準備中職和美職的差異。在網路上，關於美職的公開資料和網站非常多，除了多數人非常熟悉的大聯盟官網、ESPN網站，數據資料更豐富多元的「Baseball Reference」、「FanGraphs」、「Baseball Savant」更是無盡寶藏。更認真一點的從業人員，可能還會付費訂閱「The Athletic」、「Baseball Prospectus」、「Baseball America」等刊載業界獨家深入分析和報導的網站，增加資訊來源的多元性和深入程度。

此外，大聯盟各隊官方也會提供記者賽前的賽事資訊（game notes），包含了各式各樣關於這場比賽的細節資訊，像是先發投手的過去對戰歷史、球員的近況數據、球隊的習性和風格、有趣的小故事等等，而這對播報來說，更是事半功倍。簡單來說，美職的資訊大部分都已經很有系統性的規劃，而且取得容易，轉播人員要做的就是從中去蕪存菁，挑選出適合在轉播中提出來的內容，預期到可能會有什麼事情會發生、該用到哪些資訊，以及該怎麼整理呈現出來。

相比與美職，中職相關資訊就比較少，而且系統性整理的程度亦比較差。除了中職官網，以及網友整理的「CPBL進階數據」，轉播人員更需要仰賴「台灣棒球維基館」和PTT上網友轉貼的大量新聞和評論。中職數據資訊的廣度和完整性，難以跟大聯盟相提並論，但中職官方還是有提供媒體記者內部的數據資料庫，而記錄組也有一個提供媒體數據資訊的群組，所以絕大部分中職有記錄的數據資料，都可以查找得到，只是得花比較多的時間。

另外，要把轉播工作做好，如果能跟教練、球員建立起關係，在賽前藉由閒聊的過程取得更多額外的即時資訊，就可以使轉播內容更加分。這一點，在做美職轉播時沒辦法做到，因為都是在台灣錄音間轉播，可是做中職轉播時，這就是轉播人員的一大修煉項目。我必須坦承，去年在做中職轉播時，我這點沒有做好，因為本身從事實際轉播工作還太菜，沒能好好地跨越這個障礙，實在有點可惜，留下了遺憾。真正厲害盡責的球賽主播或球評，應該要能做到賽前從球員、教練口中，親耳得知可以在球賽中跟球迷分享的獨家資訊。

語言的差異

雖然我大學和研究所主修的項目都對英文程度有很高的要求，但英文終究不是我的母語，使用上不會像中文那麼輕鬆自在，加上我接中職英語轉播之前，連中文轉播經驗都沒有，所以更提高了英語轉播這份工作的難度。

幸好我過去長時間收看大聯盟轉播時，除了中文轉播之外，也習慣聽英文的播報，累積了滿多的英文棒球轉播語料和習慣語在大腦中。可是這當然還是不夠，我還是得重新認真去收聽大聯盟棒球轉播，把一些用得上的語句抄寫下來，反覆練習去熟悉。另外很幸運的是，在我接下英語轉播的工作之前，非常厲害的前輩王雲慶先生（曾在中職國際組服務多年、也長期擔任FOX體育台美職轉播工作）和Wayne McNeil先生已經在做中職英語轉播工作，為這個領域開了先河（在他倆之前，還沒有人做過中職英語轉播），所以我也盡量從模仿開始，從他們身上取經，因此獲益良多。

筆者（左）去年在桃園球場進行中職賽事英語轉播，與王雲慶先生（右）和前Eleven Sports台灣區總經理康小玲小姐（中）合影。 李秉昇／提供

比賽節奏的差異

以前都是從數據去看美職和中職的比賽節奏差異，很快就能得出：中職比賽較長、節奏較緩，美職比賽較短、節奏較快的結論。可是當真正以主播或球評的身分，從一場比賽開始到結束都聚精會神講述比賽，會發現中職和美職的比賽節奏差異，真的很明顯。

轉播中職時，投手球與球之間的時間會比較長，我跟主播或球評也會有比較多的時間做球員的介紹和討論。去年上半季中職用球彈性係數仍較高、大比分比賽很多的時候，這種現象尤其顯著。反觀轉播美職，我每次都有非常多準備好的內容來不及提出來，半局就已經像趕火車般快要結束。美職投手在球與球出身之間的時間，顯然比中職短。雖然美職長時間以來，也被球迷詬病比賽時間愈來愈長，但整體而言，他們的節奏還是比中職明快。

主播和球評的差異

在做中職英語轉播和大聯盟轉播的過程中，「主播」和「球評」這兩個角色我都扮演過。就我個人的想法，這兩種角色的工作內容和表現方式不一樣，而我也把這樣的想法體現在實際操作上。

主播是為整場比賽定調主要氣氛的角色，而我自己則是希望我能帶給觀眾更為投入、更有激情的觀賽體驗，因此我播報的語調會比較激昂，讓觀眾感受到我對比賽的熱情，這樣或許他們也能被渲染、投注更多情緒。內容方面，我會以描述場上發生的情況為主，並且加入球員、球隊、比賽的背景資訊，偶爾拋出最近跟場上球員有關的棒壇新聞事件和時事，與球評閒聊、評論。

相比於主播需要為球賽定調、掌握主要的講述節奏，球評的工作就主要以「反應」為主。對場上發生的事件做反應、對球員的動作表現做反應、對主播拋出的話題時事做反應。「做反應」看似比「拉主Key」來得簡單，實則不然。要是本身儲備的知識量不夠大、對於棒球事件的分析反應不夠快速到位，很難在短時間內立即對無法預期的場上事件、以及主播拋出的問題，立刻做出有內容而非陳腔濫調的評述。

我的感覺是，主播像投手，球評像打者。主播可以做很多準備，而且通常能確保準備的東西能真的發揮出來，因為他可以主動決定要說些甚麼、怎麼掌控講述的節奏和內容走向。反之，球評角色相對被動，需要面對主播和球場上各個球員所投出的球，見招拆招。兩個角色各有難處，各適合不同個性和不同學經歷涵養的人。

擔任過兩個角色之後，我覺得非球員科班出身的自己，更適合主播的任務，也比較能夠勝任。球評更適合有打過球、或長期服務於棒球產業內部的人來擔任。

筆者（右）登上《職業棒球》雜誌。 李秉昇／提供

共通點：準備永遠不嫌多

不管是做中職還是美職的轉播，無論是用英文還是用中文，這些任務的一大共通點，就是準備永遠不嫌多。雖然這是陳腔濫調，但親自下去做就會發現，每次播完一場比賽之後，還是會重複一次同樣的感覺。

每次都會發現，自己有哪邊沒來得及說出準備好的資訊，很可惜；總覺得自己還有哪邊可以再說明地更清楚一點、更明白一些；甚至有時候也會發現自己有說錯的地方，比賽當中沒有及時意識到並做出修正。

雖然這代表這個工作本來就不太可能做到盡善盡美的境界，但其他工作又何嘗不是如此？2020年伴隨疫情而來的特別工作機會和經歷，讓我深刻了解到做球賽的主播球評，就跟人生其他職涯和挑戰一樣，只有永遠做不完的功課、永遠都還可以更進步的表現。