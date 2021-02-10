快訊

港醫建議「過年紅包放2週再開」指揮中心這樣說

快卸載！知名App變惡意軟體 上百萬用戶手機感染木馬程式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／菜鳥球季被疫情打亂 飛龍轉賣更讓金廣鉉震驚

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
金廣鉉。 路透
金廣鉉。 路透

大聯盟各隊春訓倒數，紅雀隊投捕18日報到，南韓左投金廣鉉備戰新球季，特別強化體能，迎接生涯第1個162場比賽的球季。

金廣鉉離開待了13年的韓職SK飛龍隊，和紅雀簽下兩年800萬美元合約，去年展開大聯盟生涯，不料菜鳥球季受到新冠肺炎疫情影響，原定162場球季賽只打60場，他出賽8場（7場先發）投了39局，戰績3勝、防禦率1.62。

韓職過去單季打126到144場，金廣鉉每到季末已出現疲態；他表示，大聯盟單季162戰，必須讓自己更強壯，季前這段時間要好好加強體力才行。

紅雀最近簽回兩名老將韋恩萊特（Adam Wainwright）、莫里納（Yadier Molina），3次國聯全壘打王亞瑞納多（Nolan Arenado），也從洛磯隊轉進，全隊球員23日在春訓營集合。

新球季4月2日開打，金廣鉉表示，韋恩萊特去年對他幫助很大，希望能夠再當很久的隊友，亞瑞納多是很可怕的打者，對球隊大有幫助，很期待和他一起作戰。

金廣鉉最近都在濟州島和飛龍一起訓練，一開始得知老東家轉售的消息，嚇了一大跳，除了感謝飛龍過去13年的支持，也希望接手企業讓韓職更成長。

金廣鉉 韋恩萊特 大聯盟

延伸閱讀

MLB／「莫韋配」274場現役最多 莫里納：他是我兄弟

MLB／大聯盟防疫升級 學NBA需佩戴追蹤器

MLB／換到亞瑞納多後再出手 紅雀送出明星快腿至天使

MLB／洛磯老闆否認要重建 亞瑞納多想長留紅雀

相關新聞

MLB／「莫韋配」274場現役最多 莫里納：他是我兄弟

紅雀隊38歲捕手莫里納（Yadier Molina）重返老東家，簽下一年900萬美元，也和老戰友韋恩萊特（Adam Wa...

MLB／打臉巨人隊 澤村拓一通過紅襪體檢達簽約共識

澤村拓一加盟紅襪隊再有新進度，從昨天的「據傳」到今天日本媒體報導雙方達成簽約共識，並已通過體檢，澤村拓一撕下巨人隊貼上的...

MLB／菜鳥球季被疫情打亂 飛龍轉賣更讓金廣鉉震驚

大聯盟各隊春訓倒數，紅雀隊投捕18日報到，南韓左投金廣鉉備戰新球季，特別強化體能，迎接生涯第1個162場比賽的球季。

MLB／大聯盟防疫升級 學NBA需佩戴追蹤器

大聯盟今天公布春訓時間表，各隊投捕報到日都落在台灣時間18至20日、團隊報到日23、24日，同時也公布新球季的加強版防疫...

回首去年30隊神奇時刻 崔志萬右打開轟最有趣

眾所矚目的美足超級盃落幕，台灣農曆年關將至，而大聯盟新球季的春訓亦即將到來（林子偉、張育成近期先後搭機返美備戰），此時此刻再回頭檢視、複習去年的「縮水賽季」有何有趣的難得紀錄、神奇時刻，別有一番滋味。

MLB／大谷翔平簽新約 2年850萬美元、避薪資仲裁

日籍球星「二刀流」大谷翔平與天使隊達成2年850萬美元合約，避免走入薪資仲裁庭，天使對他重拾「二刀流」仍具信心，總經理梅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。