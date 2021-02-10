MLB／菜鳥球季被疫情打亂 飛龍轉賣更讓金廣鉉震驚

大聯盟各隊春訓倒數，紅雀隊投捕18日報到，南韓左投金廣鉉備戰新球季，特別強化體能，迎接生涯第1個162場比賽的球季。

金廣鉉離開待了13年的韓職SK飛龍隊，和紅雀簽下兩年800萬美元合約，去年展開大聯盟生涯，不料菜鳥球季受到新冠肺炎疫情影響，原定162場球季賽只打60場，他出賽8場（7場先發）投了39局，戰績3勝、防禦率1.62。

韓職過去單季打126到144場，金廣鉉每到季末已出現疲態；他表示，大聯盟單季162戰，必須讓自己更強壯，季前這段時間要好好加強體力才行。

紅雀最近簽回兩名老將韋恩萊特（Adam Wainwright）、莫里納（Yadier Molina），3次國聯全壘打王亞瑞納多（Nolan Arenado），也從洛磯隊轉進，全隊球員23日在春訓營集合。

新球季4月2日開打，金廣鉉表示，韋恩萊特去年對他幫助很大，希望能夠再當很久的隊友，亞瑞納多是很可怕的打者，對球隊大有幫助，很期待和他一起作戰。

金廣鉉最近都在濟州島和飛龍一起訓練，一開始得知老東家轉售的消息，嚇了一大跳，除了感謝飛龍過去13年的支持，也希望接手企業讓韓職更成長。