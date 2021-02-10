MLB／「莫韋配」274場現役最多 莫里納：他是我兄弟

紅雀隊38歲捕手莫里納（Yadier Molina）重返老東家，簽下一年900萬美元，也和老戰友韋恩萊特（Adam Wainwright）重逢，這對投捕搭擋長年合作，在大聯盟現役先發投手、捕手搭配達到274場，排名穩居第1，新球季可望從史上第6升至第4。

韋恩萊特現年39歲，生涯15年投出167勝，兩度奪下國聯勝投王，上個月和紅雀簽下一年800萬美元合約，莫里納昨天也談妥新約，強調「回家」很開心。

他說：「整個冬天都和韋恩萊特保持連絡，他是我的兄弟，也是我回到紅雀的重要原因之一。」

這兩位老將年齡加起來77歲，在紅雀當了16年隊友，韋恩萊特也是大聯盟現役最老投手，加上拿過3次國聯全壘打王的亞瑞納多（Nolan Arenado），從洛磯轉戰紅雀，莫里納對球隊戰力充滿信心，他說：「先發打線有了亞瑞納多，贏球機會大增，我們是很棒的球隊。」