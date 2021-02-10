MLB／大聯盟防疫升級 學NBA需佩戴追蹤器

大聯盟今天公布春訓時間表，各隊投捕報到日都落在台灣時間18至20日、團隊報到日23、24日，同時也公布新球季的加強版防疫規範，效仿NBA要求球員、教練等相關人士，賽季期間都需佩戴接觸追蹤器。

大聯盟與球員工會通過的新版「健康防疫守則」從原本的101頁增加至108頁，新增的規範中，最不同的是要配戴接觸追蹤器，只要進入球隊設施、參與球隊訓練、客場移動，就要全程配戴。

大聯盟強調這個不會記錄個人所在位置，但如果配戴裝置的兩人距離在6呎（約183公分）以內就會留下紀錄，未來若有人確診，就可依此找出曾近距離接觸過的人員，接觸的人需自我隔離7天。

另外新增的規則還包括，新冠肺炎檢測的範圍擴大到球賽人士的家人、家庭成員，春訓期間相關人士及同居家人都需居家自主隔離。

從春訓到季後賽，大聯盟賽事相關人士都不可參與超過10人以上的室內聚會，賽季期間若到客場，除了與賽事、訓練相關活動外，或到低風險、室外餐廳用餐，不准離開球隊安排的飯店，也不准與客場名單以外的人士碰面。