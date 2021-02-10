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MLB／打臉巨人隊 澤村拓一通過紅襪體檢達簽約共識
澤村拓一加盟紅襪隊再有新進度，從昨天的「據傳」到今天日本媒體報導雙方達成簽約共識，並已通過體檢，澤村拓一撕下巨人隊貼上的「復活機率0」標籤，前往美國挑戰更高殿堂。
根據「體育報知」報導，澤村拓一與紅襪隊達成正式的簽約協議，體檢也已通過，挑戰大聯盟是澤村拓一的夢想，今年球季結束後，羅德隊雖然有意留人，澤村拓一經過長考仍決定行使海外自由球員權利。
擁有154公里球速的澤村拓一，加上快速指叉球跟滑球，身手獲得6支大聯盟球團關注，但因新冠肺炎疫情關係，自由球員市場進度遲緩，直到最大咖的包爾（Trevor Bauer）簽約後，市場才開始活絡，澤村拓一也在4日赴美準備最後階段談約。
澤村拓一是2010年巨人隊選秀第一指名，直到去年開季仍效力於巨人隊，卻因狀況不佳，出賽13場，防禦率6.08，一路被下放到三軍，9月時被交易到羅德隊，期間更被日媒爆料巨人隊評估他「復活機率0」。
結果澤村拓一到了羅德隊大復活，出賽22場、防禦率1.71，拿下13次中繼成功，投21局中有29次三振，重新為自己爭取到大聯盟關注。
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