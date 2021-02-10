快訊

美參院確認合憲啟動彈劾川普程序 拜登專注紓困無暇看轉播

回首去年30隊神奇時刻 崔志萬右打開轟最有趣

聯合新聞網 / 陳志強
崔志萬在水手小聯盟時曾練習當左右開弓打者，但效果不佳而放棄，後來在大聯盟全都是用左手打擊。去年7月26日這天藍鳥派出假先發右投手海區，崔志萬一局下打出內野高飛被接殺，三局下藍鳥換上左投手凱，崔志萬突然改成右打，結果接連揮空遭到三振出局，六局下再次碰頭，崔志萬竟然第一球就打出全壘打！然後他的下一支全壘打要將近一個月後，在8月20對洋基王牌柯爾才轟出–當然是用左打。 2020 Topps Now 球員卡
崔志萬在水手小聯盟時曾練習當左右開弓打者，但效果不佳而放棄，後來在大聯盟全都是用左手打擊。去年7月26日這天藍鳥派出假先發右投手海區，崔志萬一局下打出內野高飛被接殺，三局下藍鳥換上左投手凱，崔志萬突然改成右打，結果接連揮空遭到三振出局，六局下再次碰頭，崔志萬竟然第一球就打出全壘打！然後他的下一支全壘打要將近一個月後，在8月20對洋基王牌柯爾才轟出–當然是用左打。 2020 Topps Now 球員卡

眾所矚目的美足超級盃落幕，台灣農曆年關將至，而大聯盟新球季的春訓亦即將到來（林子偉、張育成近期先後搭機返美備戰），此時此刻再回頭檢視、複習去年的「縮水賽季」有何有趣的難得紀錄、神奇時刻，別有一番滋味。

藍鳥：

陣中充滿「二世」的藍鳥原本就有比切特（Bo Bichette）、畢吉歐（Cavan Biggio）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）三位著名的「星二代」，去年開幕戰，他們與蕭爾（Travis Shaw）攜手出擊，整條打線的前四棒都是「前大聯盟選手之子」為史上頭一遭，締造歷史。蕭爾的父親蕭爾（Jeff Shaw）雖然知名度較低，但也是1986年選秀狀元、生涯累積203次救援成功。

金鶯：

「小鷹俠」伊格列西亞斯（Jose Iglesias）已轉戰天使，但他去年在金鶯的小樣本數據（150打席）相當優異，0.373的打擊率是所有至少150打席的打者中最高。

光芒：

去年的7月26日，韓籍左打崔志萬選擇站在右打打擊區，從藍鳥左投凱（Anthony Kay）手中開轟，非左右開弓的打者中，他不同側的時間差（右打開轟前，以左打打了861個打席）是1935年特羅斯基（Hal Trosky）以來的最長。

紅襪：

菜鳥達貝克（Bobby Dalbec）繳出漂亮數據（23場出賽8轟，三圍0.263/0.359/0.600），他生涯首戰就開轟，隊史第九位，前一位是2010年的納瓦（Daniel Nava），九月時更連5場開轟，追平紅襪隊史紀錄。

洋基

去年9月17日對藍鳥上演全壘打秀，前四局就敲出5發全壘打，追平大聯盟紀錄（史上第七次，洋基隊史首次）。

印地安人：

畢柏（Shane Bieber）上季的12場先發，每一場都至少投出8次三振，追平「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martínez）於1997年「以連續12場至少8K的表現結束賽季」的恐怖紀錄。

畢柏從去年開季首戰對皇家飆出14K後，直到例行賽結束，連續12場比賽都至少投出8K，總計77.1局飆出122K！ 2020 Topps Now 球員卡
畢柏從去年開季首戰對皇家飆出14K後，直到例行賽結束，連續12場比賽都至少投出8K，總計77.1局飆出122K！ 2020 Topps Now 球員卡

皇家：

史陶蒙特（Josh Staumont）投了36顆百哩火球，全大聯盟僅次於道奇葛雷德羅（Brusdar Graterol）的54顆和白襪克羅切特（Garrett Crochet）的45球。史陶蒙特也成為自從2015年以來，單季火球數第三多的皇家投手，前兩名是赫雷拉（Kelvin Herrera）和已故溫杜拉（Yordano Ventura）。

老虎：

21歲新秀帕雷德斯（Isaac Paredes）在生涯第四場出賽敲出首轟─是一發滿貫砲，生涯首轟即滿貫，隊史第12人，前一位是2010年的巴許（Brennan Boesch）。

雙城：

克魯茲（Nelson Cruz）去年八月下旬一度攻佔全壘打榜寶座（條件：至少5轟），上一個年過四十還能有此壯舉的要追溯到1958年四月的沙奧爾（Hank Sauer）。

白襪：

2020年當對手啟用左投手先發對白襪時屢屢踢鐵板，白襪戰績為14勝0敗。

天使：

楚奧特（Mike Trout）連續九個球季在最有價值球員票選中名列前五，紀錄可望持續堆高。

受到縮水球季影響，楚奧特沒有機會好好發揮，害他在年度MVP投票中「只」得到第5名，這是他生涯最差的名次，僅次於2017的第4名，不過好消息是他當爸爸了！ 2020 Topps Now 球員卡
受到縮水球季影響，楚奧特沒有機會好好發揮，害他在年度MVP投票中「只」得到第5名，這是他生涯最差的名次，僅次於2017的第4名，不過好消息是他當爸爸了！ 2020 Topps Now 球員卡

太空人：

美聯冠軍戰第五戰，太空人同場出現「首局首打席全壘打」和「再見轟」，史上首見。

運動家：

單季兩發再見滿貫全壘打追平紀錄（前一次是2018年小熊），且歐森（Matt Olson）、皮斯卡提（Stephen Piscotty）只花11場比賽就辦到，史上最快速。

水手：

路易士（Kyle Lewis）生涯前10場出賽都至少敲出1支安打，隊史第三人，前兩位是2009年查維茲（Endy Chávez）和1998年柯拉（Joey Cora）。

遊騎兵：

強打賈羅（Joey Gallo）敲出10發全壘打，平均距離417英尺能排大聯盟第三。

勇士：

9月9日血洗馬林魚，得了29分，締造1900年以來現代棒球的國聯紀錄。

29：9，怎麼看都是個美式足球比數，想不到在美國職棒發生了！勇士全場打出23支安打，其中7支是全壘打，馬林魚先發投手洛培茲1失7分還不算什麼，接手他的隊友山本喬丹2.2局失13分才是真的慘到極點！ 2020 Topps Now 球員卡
29：9，怎麼看都是個美式足球比數，想不到在美國職棒發生了！勇士全場打出23支安打，其中7支是全壘打，馬林魚先發投手洛培茲1失7分還不算什麼，接手他的隊友山本喬丹2.2局失13分才是真的慘到極點！ 2020 Topps Now 球員卡

馬林魚：

桑契斯（Sixto Sanchez）四縫線均速98.5英里（約158.6公里），在樣本數超過100球四縫的投手中僅次於大都會狄葛隆（Jacob deGrom）。

大都會：

羅沙里歐（Amed Rosario）於8月28日在洋基球場敲出再見全壘打（雙重賽特殊情況）。

國民：

索托（Juan Soto）以21歲338天之齡，成為現代棒球最年輕的國聯打擊王。

費城人：

波姆（Alec Bohm）僅出賽44場，就名列新人王第二，高效率敲54安、進帳23分打點，前途不可限量。

釀酒人：

新人王威廉斯（Devin Williams）的三振率高達53%，銷魂變速球揮空率超過六成。

紅雀：

高史密特（Paul Goldschmidt）的預期加權上壘率（xwOBA）高達0.380，全大聯盟第十。

小熊：

漢崔克斯（Kyle Hendricks）速球均速87.3英里（約140.5公里），全大聯盟第二慢，只比左投蘇特（Brent Suter）的85.5英里（約137.7公里）還快。

海盜：

新人黑伊斯（Ke’Bryan Hayes）儘管只在大聯盟出賽24場，但勝場貢獻指數（WAR）居所有菜鳥之冠，揮空率和擊球強勁率皆屬上乘。

紅人：

包爾（Trevor Bauer）成為季後賽史上第一位狂飆12次三振、無四壞且未被敲超過2支安打的投手，也是隊史第一位塞揚獎得主。

響尾蛇：

外野手洛卡斯特羅（Tim Locastro）連兩季的衝刺速度（Sprint Speed）排全大聯盟第一，無怪乎他至今26次盜壘嘗試全數成功、未嘗敗績。

道奇：

貝茲（Mookie Betts）生涯兩度在世界大賽封王戰開轟，史上第九位，兩次是效力不同球隊則是繼傑克森（Reggie Jackson）後的史上第二位。

巨人：

亞斯川斯基（Mike Yastrzemski）在生涯第158戰敲出生涯第31轟，他的名人堂祖父則花了309場比賽才達陣。

教士：

球季中連四戰出現滿貫全壘打，樹立「教士障礙」。

滿貫中的大滿貫！教士四位打者塔提斯、邁爾斯、馬恰多、荷斯莫(左至右)在去年8月下旬的連續4場比賽中，接棒轟出滿貫砲。 2020 Topps Now 球員卡
滿貫中的大滿貫！教士四位打者塔提斯、邁爾斯、馬恰多、荷斯莫(左至右)在去年8月下旬的連續4場比賽中，接棒轟出滿貫砲。 2020 Topps Now 球員卡

洛磯：

右投巴德（Daniel Bard）勇奪東山再起獎，他寫下的「錯過至少五個完整賽季後復出」的勵志故事是1990年以來的第七位。

崔志萬 畢柏 洋基 楚奧特 包爾

相關新聞

回首去年30隊神奇時刻 崔志萬右打開轟最有趣

眾所矚目的美足超級盃落幕，台灣農曆年關將至，而大聯盟新球季的春訓亦即將到來（林子偉、張育成近期先後搭機返美備戰），此時此刻再回頭檢視、複習去年的「縮水賽季」有何有趣的難得紀錄、神奇時刻，別有一番滋味。

MLB／大谷翔平簽新約 2年850萬美元、避薪資仲裁

日籍球星「二刀流」大谷翔平與天使隊達成2年850萬美元合約，避免走入薪資仲裁庭，天使對他重拾「二刀流」仍具信心，總經理梅...

MLB／確定打滿162場比賽！ 雙重賽7局制、突破僵局都沿用

根據《美聯社》報導，大聯盟今(9)日與球員工會達成協議，新球季每隊將進行162場完整比賽，而備受球員推崇的雙重賽7局制、延長賽突破僵局制都將在下季沿用。 自從1901年後，每個賽季都會有1場15局以

MLB／意外誤導大都會球迷會加盟 包爾推特說道歉

日前塞揚投手包爾(Trevor Bauer)在個人Youtube頻道上以影片宣布以3年1.03億美元加盟道奇，但在正式宣布消息前，大都會追求包爾非常積極，大蘋果也被認為是這位塞揚強投的最後歸屬。 在

MLB／曾與哈波「拳鬥」聞名 光芒簽下前巨人牛棚好手

光芒今(9)日完成了一筆牛棚補強，以小聯盟合約簽下牛棚好手史崔克蘭（Hunter Strickland），並附帶春訓邀請。 史崔克蘭待在巨人5個賽季，共出賽253場拿下防禦率2.91、19次救援成功

MLB／賭輸超級盃 皇家捕手培瑞茲「變海盜」

坦帕灣海盜隊奪下NFL超級盃，光芒隊球員也透過各種方式致賀，外野手菲力普斯（Brett Phillips）更是開心，因為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。