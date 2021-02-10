回首去年30隊神奇時刻 崔志萬右打開轟最有趣
眾所矚目的美足超級盃落幕，台灣農曆年關將至，而大聯盟新球季的春訓亦即將到來（林子偉、張育成近期先後搭機返美備戰），此時此刻再回頭檢視、複習去年的「縮水賽季」有何有趣的難得紀錄、神奇時刻，別有一番滋味。
藍鳥：陣中充滿「二世」的藍鳥原本就有比切特（Bo Bichette）、畢吉歐（Cavan Biggio）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）三位著名的「星二代」，去年開幕戰，他們與蕭爾（Travis Shaw）攜手出擊，整條打線的前四棒都是「前大聯盟選手之子」為史上頭一遭，締造歷史。蕭爾的父親蕭爾（Jeff Shaw）雖然知名度較低，但也是1986年選秀狀元、生涯累積203次救援成功。
金鶯：「小鷹俠」伊格列西亞斯（Jose Iglesias）已轉戰天使，但他去年在金鶯的小樣本數據（150打席）相當優異，0.373的打擊率是所有至少150打席的打者中最高。
光芒：去年的7月26日，韓籍左打崔志萬選擇站在右打打擊區，從藍鳥左投凱（Anthony Kay）手中開轟，非左右開弓的打者中，他不同側的時間差（右打開轟前，以左打打了861個打席）是1935年特羅斯基（Hal Trosky）以來的最長。
紅襪：菜鳥達貝克（Bobby Dalbec）繳出漂亮數據（23場出賽8轟，三圍0.263/0.359/0.600），他生涯首戰就開轟，隊史第九位，前一位是2010年的納瓦（Daniel Nava），九月時更連5場開轟，追平紅襪隊史紀錄。
洋基：去年9月17日對藍鳥上演全壘打秀，前四局就敲出5發全壘打，追平大聯盟紀錄（史上第七次，洋基隊史首次）。
印地安人：畢柏（Shane Bieber）上季的12場先發，每一場都至少投出8次三振，追平「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martínez）於1997年「以連續12場至少8K的表現結束賽季」的恐怖紀錄。
皇家：史陶蒙特（Josh Staumont）投了36顆百哩火球，全大聯盟僅次於道奇葛雷德羅（Brusdar Graterol）的54顆和白襪克羅切特（Garrett Crochet）的45球。史陶蒙特也成為自從2015年以來，單季火球數第三多的皇家投手，前兩名是赫雷拉（Kelvin Herrera）和已故溫杜拉（Yordano Ventura）。
老虎：21歲新秀帕雷德斯（Isaac Paredes）在生涯第四場出賽敲出首轟─是一發滿貫砲，生涯首轟即滿貫，隊史第12人，前一位是2010年的巴許（Brennan Boesch）。
雙城：克魯茲（Nelson Cruz）去年八月下旬一度攻佔全壘打榜寶座（條件：至少5轟），上一個年過四十還能有此壯舉的要追溯到1958年四月的沙奧爾（Hank Sauer）。
白襪：2020年當對手啟用左投手先發對白襪時屢屢踢鐵板，白襪戰績為14勝0敗。
天使：楚奧特（Mike Trout）連續九個球季在最有價值球員票選中名列前五，紀錄可望持續堆高。
太空人：美聯冠軍戰第五戰，太空人同場出現「首局首打席全壘打」和「再見轟」，史上首見。
運動家：單季兩發再見滿貫全壘打追平紀錄（前一次是2018年小熊），且歐森（Matt Olson）、皮斯卡提（Stephen Piscotty）只花11場比賽就辦到，史上最快速。
水手：路易士（Kyle Lewis）生涯前10場出賽都至少敲出1支安打，隊史第三人，前兩位是2009年查維茲（Endy Chávez）和1998年柯拉（Joey Cora）。
遊騎兵：強打賈羅（Joey Gallo）敲出10發全壘打，平均距離417英尺能排大聯盟第三。
勇士：9月9日血洗馬林魚，得了29分，締造1900年以來現代棒球的國聯紀錄。
馬林魚：桑契斯（Sixto Sanchez）四縫線均速98.5英里（約158.6公里），在樣本數超過100球四縫的投手中僅次於大都會狄葛隆（Jacob deGrom）。
大都會：羅沙里歐（Amed Rosario）於8月28日在洋基球場敲出再見全壘打（雙重賽特殊情況）。
國民：索托（Juan Soto）以21歲338天之齡，成為現代棒球最年輕的國聯打擊王。
費城人：波姆（Alec Bohm）僅出賽44場，就名列新人王第二，高效率敲54安、進帳23分打點，前途不可限量。
釀酒人：新人王威廉斯（Devin Williams）的三振率高達53%，銷魂變速球揮空率超過六成。
紅雀：高史密特（Paul Goldschmidt）的預期加權上壘率（xwOBA）高達0.380，全大聯盟第十。
小熊：漢崔克斯（Kyle Hendricks）速球均速87.3英里（約140.5公里），全大聯盟第二慢，只比左投蘇特（Brent Suter）的85.5英里（約137.7公里）還快。
海盜：新人黑伊斯（Ke’Bryan Hayes）儘管只在大聯盟出賽24場，但勝場貢獻指數（WAR）居所有菜鳥之冠，揮空率和擊球強勁率皆屬上乘。
紅人：包爾（Trevor Bauer）成為季後賽史上第一位狂飆12次三振、無四壞且未被敲超過2支安打的投手，也是隊史第一位塞揚獎得主。
響尾蛇：外野手洛卡斯特羅（Tim Locastro）連兩季的衝刺速度（Sprint Speed）排全大聯盟第一，無怪乎他至今26次盜壘嘗試全數成功、未嘗敗績。
道奇：貝茲（Mookie Betts）生涯兩度在世界大賽封王戰開轟，史上第九位，兩次是效力不同球隊則是繼傑克森（Reggie Jackson）後的史上第二位。
巨人：亞斯川斯基（Mike Yastrzemski）在生涯第158戰敲出生涯第31轟，他的名人堂祖父則花了309場比賽才達陣。
教士：球季中連四戰出現滿貫全壘打，樹立「教士障礙」。
洛磯：右投巴德（Daniel Bard）勇奪東山再起獎，他寫下的「錯過至少五個完整賽季後復出」的勵志故事是1990年以來的第七位。
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