回首去年30隊神奇時刻 崔志萬右打開轟最有趣

眾所矚目的美足超級盃落幕，台灣農曆年關將至，而大聯盟新球季的春訓亦即將到來（林子偉、張育成近期先後搭機返美備戰），此時此刻再回頭檢視、複習去年的「縮水賽季」有何有趣的難得紀錄、神奇時刻，別有一番滋味。

藍鳥：

陣中充滿「二世」的藍鳥原本就有比切特（Bo Bichette）、畢吉歐（Cavan Biggio）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）三位著名的「星二代」，去年開幕戰，他們與蕭爾（Travis Shaw）攜手出擊，整條打線的前四棒都是「前大聯盟選手之子」為史上頭一遭，締造歷史。蕭爾的父親蕭爾（Jeff Shaw）雖然知名度較低，但也是1986年選秀狀元、生涯累積203次救援成功。

金鶯：

「小鷹俠」伊格列西亞斯（Jose Iglesias）已轉戰天使，但他去年在金鶯的小樣本數據（150打席）相當優異，0.373的打擊率是所有至少150打席的打者中最高。

光芒：

紅襪：

菜鳥達貝克（Bobby Dalbec）繳出漂亮數據（23場出賽8轟，三圍0.263/0.359/0.600），他生涯首戰就開轟，隊史第九位，前一位是2010年的納瓦（Daniel Nava），九月時更連5場開轟，追平紅襪隊史紀錄。

去年9月17日對藍鳥上演全壘打秀，前四局就敲出5發全壘打，追平大聯盟紀錄（史上第七次，洋基隊史首次）。

印地安人：

畢柏從去年開季首戰對皇家飆出14K後，直到例行賽結束，連續12場比賽都至少投出8K，總計77.1局飆出122K！ 2020 Topps Now 球員卡

皇家：

史陶蒙特（Josh Staumont）投了36顆百哩火球，全大聯盟僅次於道奇葛雷德羅（Brusdar Graterol）的54顆和白襪克羅切特（Garrett Crochet）的45球。史陶蒙特也成為自從2015年以來，單季火球數第三多的皇家投手，前兩名是赫雷拉（Kelvin Herrera）和已故溫杜拉（Yordano Ventura）。

老虎：

21歲新秀帕雷德斯（Isaac Paredes）在生涯第四場出賽敲出首轟─是一發滿貫砲，生涯首轟即滿貫，隊史第12人，前一位是2010年的巴許（Brennan Boesch）。

雙城：

克魯茲（Nelson Cruz）去年八月下旬一度攻佔全壘打榜寶座（條件：至少5轟），上一個年過四十還能有此壯舉的要追溯到1958年四月的沙奧爾（Hank Sauer）。

白襪：

2020年當對手啟用左投手先發對白襪時屢屢踢鐵板，白襪戰績為14勝0敗。

天使：

受到縮水球季影響，楚奧特沒有機會好好發揮，害他在年度MVP投票中「只」得到第5名，這是他生涯最差的名次，僅次於2017的第4名，不過好消息是他當爸爸了！ 2020 Topps Now 球員卡

太空人：

美聯冠軍戰第五戰，太空人同場出現「首局首打席全壘打」和「再見轟」，史上首見。

運動家：

單季兩發再見滿貫全壘打追平紀錄（前一次是2018年小熊），且歐森（Matt Olson）、皮斯卡提（Stephen Piscotty）只花11場比賽就辦到，史上最快速。

水手：

路易士（Kyle Lewis）生涯前10場出賽都至少敲出1支安打，隊史第三人，前兩位是2009年查維茲（Endy Chávez）和1998年柯拉（Joey Cora）。

遊騎兵：

強打賈羅（Joey Gallo）敲出10發全壘打，平均距離417英尺能排大聯盟第三。

勇士：

9月9日血洗馬林魚，得了29分，締造1900年以來現代棒球的國聯紀錄。

29：9，怎麼看都是個美式足球比數，想不到在美國職棒發生了！勇士全場打出23支安打，其中7支是全壘打，馬林魚先發投手洛培茲1失7分還不算什麼，接手他的隊友山本喬丹2.2局失13分才是真的慘到極點！ 2020 Topps Now 球員卡

馬林魚：

桑契斯（Sixto Sanchez）四縫線均速98.5英里（約158.6公里），在樣本數超過100球四縫的投手中僅次於大都會狄葛隆（Jacob deGrom）。

大都會：

羅沙里歐（Amed Rosario）於8月28日在洋基球場敲出再見全壘打（雙重賽特殊情況）。

國民：

索托（Juan Soto）以21歲338天之齡，成為現代棒球最年輕的國聯打擊王。

費城人：

波姆（Alec Bohm）僅出賽44場，就名列新人王第二，高效率敲54安、進帳23分打點，前途不可限量。

釀酒人：

新人王威廉斯（Devin Williams）的三振率高達53%，銷魂變速球揮空率超過六成。

紅雀：

高史密特（Paul Goldschmidt）的預期加權上壘率（xwOBA）高達0.380，全大聯盟第十。

小熊：

漢崔克斯（Kyle Hendricks）速球均速87.3英里（約140.5公里），全大聯盟第二慢，只比左投蘇特（Brent Suter）的85.5英里（約137.7公里）還快。

海盜：

新人黑伊斯（Ke’Bryan Hayes）儘管只在大聯盟出賽24場，但勝場貢獻指數（WAR）居所有菜鳥之冠，揮空率和擊球強勁率皆屬上乘。

紅人：

響尾蛇：

外野手洛卡斯特羅（Tim Locastro）連兩季的衝刺速度（Sprint Speed）排全大聯盟第一，無怪乎他至今26次盜壘嘗試全數成功、未嘗敗績。

道奇：

貝茲（Mookie Betts）生涯兩度在世界大賽封王戰開轟，史上第九位，兩次是效力不同球隊則是繼傑克森（Reggie Jackson）後的史上第二位。

巨人：

亞斯川斯基（Mike Yastrzemski）在生涯第158戰敲出生涯第31轟，他的名人堂祖父則花了309場比賽才達陣。

教士：

球季中連四戰出現滿貫全壘打，樹立「教士障礙」。

滿貫中的大滿貫！教士四位打者塔提斯、邁爾斯、馬恰多、荷斯莫(左至右)在去年8月下旬的連續4場比賽中，接棒轟出滿貫砲。 2020 Topps Now 球員卡

洛磯：

右投巴德（Daniel Bard）勇奪東山再起獎，他寫下的「錯過至少五個完整賽季後復出」的勵志故事是1990年以來的第七位。