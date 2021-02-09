MLB／確定打滿162場比賽！ 雙重賽7局制、突破僵局都沿用

根據《美聯社》報導，大聯盟今(9)日與球員工會達成協議，新球季每隊將進行162場完整比賽，而備受球員推崇的雙重賽7局制、延長賽突破僵局制都將在下季沿用。

自從1901年後，每個賽季都會有1場15局以上的比賽，但上賽季使用延長賽突破僵局制後，在78場進入延長賽的比賽中，最多僅進行到13局就分出勝負，有效縮短比賽的時間。

而明年賽季將有56場雙重賽，是繼1984年的76場以來最多，因此也決定雙重賽比賽當天都只打7局，加快得分進行，球員工會也拒絕了大聯盟提出的春訓及開幕戰延期的條件，確定每隊將會進行完整162場比賽。