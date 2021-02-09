聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／確定打滿162場比賽！ 雙重賽7局制、突破僵局都沿用
根據《美聯社》報導，大聯盟今(9)日與球員工會達成協議，新球季每隊將進行162場完整比賽，而備受球員推崇的雙重賽7局制、延長賽突破僵局制都將在下季沿用。
自從1901年後，每個賽季都會有1場15局以上的比賽，但上賽季使用延長賽突破僵局制後，在78場進入延長賽的比賽中，最多僅進行到13局就分出勝負，有效縮短比賽的時間。
而明年賽季將有56場雙重賽，是繼1984年的76場以來最多，因此也決定雙重賽比賽當天都只打7局，加快得分進行，球員工會也拒絕了大聯盟提出的春訓及開幕戰延期的條件，確定每隊將會進行完整162場比賽。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言