快訊

年夜飯誰來煮？去哪吃？打破傳統性別規範與家庭想像

國道開始湧現返鄉車潮 預估塞到「這時間」才緩解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／確定打滿162場比賽！ 雙重賽7局制、突破僵局都沿用

聯合新聞網 / 綜合報導
大聯盟今(9)日與球員工會達成協議，雙重賽7局制、延長賽突破僵局制都將在下季沿用。 美聯社
大聯盟今(9)日與球員工會達成協議，雙重賽7局制、延長賽突破僵局制都將在下季沿用。 美聯社

根據《美聯社》報導，大聯盟今(9)日與球員工會達成協議，新球季每隊將進行162場完整比賽，而備受球員推崇的雙重賽7局制、延長賽突破僵局制都將在下季沿用。

自從1901年後，每個賽季都會有1場15局以上的比賽，但上賽季使用延長賽突破僵局制後，在78場進入延長賽的比賽中，最多僅進行到13局就分出勝負，有效縮短比賽的時間。

而明年賽季將有56場雙重賽，是繼1984年的76場以來最多，因此也決定雙重賽比賽當天都只打7局，加快得分進行，球員工會也拒絕了大聯盟提出的春訓及開幕戰延期的條件，確定每隊將會進行完整162場比賽。

相關新聞

MLB／確定打滿162場比賽！ 雙重賽7局制、突破僵局都沿用

根據《美聯社》報導，大聯盟今(9)日與球員工會達成協議，新球季每隊將進行162場完整比賽，而備受球員推崇的雙重賽7局制、延長賽突破僵局制都將在下季沿用。 自從1901年後，每個賽季都會有1場15局以

MLB／曾與哈波「拳鬥」聞名 光芒簽下前巨人牛棚好手

光芒今(9)日完成了一筆牛棚補強，以小聯盟合約簽下牛棚好手史崔克蘭（Hunter Strickland），並附帶春訓邀請。 史崔克蘭待在巨人5個賽季，共出賽253場拿下防禦率2.91、19次救援成功

MLB／莫里納不退休了！ 重返紅雀邁入第18季

紅雀隊今天正式宣布，已簽下38歲資深捕手莫里納（Yadier Molina），一年合約900萬美元，這位波多黎各籍老將將...

MLB／2年850萬美元搞定大谷薪事 天使仍信他可以二刀流

日籍球星「二刀流」大谷翔平避免進入薪資仲裁庭，今天確定與天使隊達成兩年850萬美元合約，今年年薪為300萬美元，介於雙方...

MLB／意外誤導大都會球迷會加盟 包爾推特說道歉

日前塞揚投手包爾(Trevor Bauer)在個人Youtube頻道上以影片宣布以3年1.03億美元加盟道奇，但在正式宣布消息前，大都會追求包爾非常積極，大蘋果也被認為是這位塞揚強投的最後歸屬。 在

MLB／賭輸超級盃 皇家捕手培瑞茲「變海盜」

坦帕灣海盜隊奪下NFL超級盃，光芒隊球員也透過各種方式致賀，外野手菲力普斯（Brett Phillips）更是開心，因為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。