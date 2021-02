MLB／意外誤導大都會球迷會加盟 包爾推特說道歉

日前塞揚投手包爾(Trevor Bauer)在個人Youtube頻道上以影片宣布以3年1.03億美元加盟道奇,但在正式宣布消息前,大都會追求包爾非常積極,大蘋果也被認為是這位塞揚強投的最後歸屬。

在公佈與道奇簽約之前,包爾的官方網站就開始販賣大都會周邊商品,一度讓媒體以及球迷認為這位新科塞揚即將加入大都會,但最後事實並未如願,而包爾的行為也讓許多人極力撻伐。

而昨(8)日包爾也在推特發文向大都會球迷致歉,並承認他的做法誤導了大眾,「在進入自由市場的過程中,我的團隊準備了多支球隊的商品,但我還不知道什麼時候能夠簽約,因此為了做好準備,我們在網站後臺上傳了許多資料,等我做出簽約決定後才會在官網上線,但顯然我們搞砸了。」

「不幸的是,該連結在我做決定前提早發布了,並很快在社群媒體上瘋傳。」包爾也表示,意外造成混亂讓他感到非常遺憾。

對於向來尖酸刻薄的紐約球迷,新賽季道奇作客大都會主場時,現場球迷肯定不會放過包爾,他也選擇正面迎擊:「我期待作客來到花旗球場,希望能在現場聽到你們宏亮的聲音,即便不是在為我歡呼。」

Mets fans, I owe you an explanation and apology.



My intention this entire offseason was to engage with fans in ways that made the off season and free agent process more interesting. I woke up early on Friday not knowing what my decision would be and spent the next 5 hours on