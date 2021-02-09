MLB／意外誤導大都會球迷會加盟 包爾推特說道歉
日前塞揚投手包爾(Trevor Bauer)在個人Youtube頻道上以影片宣布以3年1.03億美元加盟道奇，但在正式宣布消息前，大都會追求包爾非常積極，大蘋果也被認為是這位塞揚強投的最後歸屬。
在公佈與道奇簽約之前，包爾的官方網站就開始販賣大都會周邊商品，一度讓媒體以及球迷認為這位新科塞揚即將加入大都會，但最後事實並未如願，而包爾的行為也讓許多人極力撻伐。
而昨(8)日包爾也在推特發文向大都會球迷致歉，並承認他的做法誤導了大眾，「在進入自由市場的過程中，我的團隊準備了多支球隊的商品，但我還不知道什麼時候能夠簽約，因此為了做好準備，我們在網站後臺上傳了許多資料，等我做出簽約決定後才會在官網上線，但顯然我們搞砸了。」
「不幸的是，該連結在我做決定前提早發布了，並很快在社群媒體上瘋傳。」包爾也表示，意外造成混亂讓他感到非常遺憾。
對於向來尖酸刻薄的紐約球迷，新賽季道奇作客大都會主場時，現場球迷肯定不會放過包爾，他也選擇正面迎擊：「我期待作客來到花旗球場，希望能在現場聽到你們宏亮的聲音，即便不是在為我歡呼。」
Mets fans, I owe you an explanation and apology.— Trevor Bauer (トレバー・バウアー) (@BauerOutage) February 8, 2021
My intention this entire offseason was to engage with fans in ways that made the off season and free agent process more interesting. I woke up early on Friday not knowing what my decision would be and spent the next 5 hours on
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言