MLB／意外誤導大都會球迷會加盟 包爾推特說道歉

日前塞揚投手包爾(Trevor Bauer)在個人Youtube頻道上以影片宣布以3年1.03億美元加盟道奇，但在正式宣布消息前，大都會追求包爾非常積極，大蘋果也被認為是這位塞揚強投的最後歸屬。

在公佈與道奇簽約之前，包爾的官方網站就開始販賣大都會周邊商品，一度讓媒體以及球迷認為這位新科塞揚即將加入大都會，但最後事實並未如願，而包爾的行為也讓許多人極力撻伐。

而昨(8)日包爾也在推特發文向大都會球迷致歉，並承認他的做法誤導了大眾，「在進入自由市場的過程中，我的團隊準備了多支球隊的商品，但我還不知道什麼時候能夠簽約，因此為了做好準備，我們在網站後臺上傳了許多資料，等我做出簽約決定後才會在官網上線，但顯然我們搞砸了。」

「不幸的是，該連結在我做決定前提早發布了，並很快在社群媒體上瘋傳。」包爾也表示，意外造成混亂讓他感到非常遺憾。

對於向來尖酸刻薄的紐約球迷，新賽季道奇作客大都會主場時，現場球迷肯定不會放過包爾，他也選擇正面迎擊：「我期待作客來到花旗球場，希望能在現場聽到你們宏亮的聲音，即便不是在為我歡呼。」