MLB／賭輸超級盃 皇家捕手培瑞茲「變海盜」

坦帕灣海盜隊奪下NFL超級盃，光芒隊球員也透過各種方式致賀，外野手菲力普斯（Brett Phillips）更是開心，因為他賭贏皇家隊捕手培瑞茲（Salvador Perez），新球季等著看這位老隊友穿上海盜球衣練球。

海盜在傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）領軍下，以31：9擊敗堪薩斯市酋長隊，抱回隊史第2冠，這也是坦帕灣職業球隊繼去年閃電隊贏得NHL冰球冠軍、光芒獲得美聯冠軍後，再添一筆封王紀錄，有美國媒體形容，Tampa Bay（坦帕灣）可以叫做Champa Bay（冠軍灣）了。

菲力普斯出身佛羅里達州，去年8月從皇家被交易到光芒，最有名的一擊是世界大賽第四戰9局下，從道奇隊「守護神」簡森（Kenley Jansen）的手中揮出關鍵安打，幫助光芒8：7獲勝。

菲力普斯上周和培瑞茲對賭，如果海盜贏了，光芒今年到皇家主場出賽時，培瑞茲必須在賽前打擊練習時，穿上海盜球衣，一旦酋長獲勝，他也會比照辦理。

超級盃一結束，菲力普斯就在推特貼文，笑說：「培瑞茲穿上海盜球衣，看起來一定很讚。」