MLB／賭輸超級盃 皇家捕手培瑞茲「變海盜」

坦帕灣海盜隊奪下NFL超級盃,光芒隊球員也透過各種方式致賀,外野手菲力普斯(Brett Phillips)更是開心,因為他賭贏皇家隊捕手培瑞茲(Salvador Perez),新球季等著看這位老隊友穿上海盜球衣練球。

. @SalvadorPerez15 Do we have ourselves a deal or what!?! @RaysBaseball @Royals pic.twitter.com/KXrKy6yZld

海盜在傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)領軍下,以31:9擊敗堪薩斯市酋長隊,抱回隊史第2冠,這也是坦帕灣職業球隊繼去年閃電隊贏得NHL冰球冠軍、光芒獲得美聯冠軍後,再添一筆封王紀錄,有美國媒體形容,Tampa Bay(坦帕灣)可以叫做Champa Bay(冠軍灣)了。

菲力普斯出身佛羅里達州,去年8月從皇家被交易到光芒,最有名的一擊是世界大賽第四戰9局下,從道奇隊「守護神」簡森(Kenley Jansen)的手中揮出關鍵安打,幫助光芒8:7獲勝。

菲力普斯上周和培瑞茲對賭,如果海盜贏了,光芒今年到皇家主場出賽時,培瑞茲必須在賽前打擊練習時,穿上海盜球衣,一旦酋長獲勝,他也會比照辦理。

超級盃一結束,菲力普斯就在推特貼文,笑說:「培瑞茲穿上海盜球衣,看起來一定很讚。」

Unfortunately for him the @Buccaneers have found a way to burst this bubble! @SalvadorPerez15 You are gonna look GREAT in a Bucs jersey! #TampaBay #SportsTownUSA https://t.co/ouqWOoceQK