MLB／曾與哈波「拳鬥」聞名 光芒簽下前巨人牛棚好手

光芒今(9)日完成了一筆牛棚補強,以小聯盟合約簽下牛棚好手史崔克蘭(Hunter Strickland),並附帶春訓邀請。

史崔克蘭待在巨人5個賽季,共出賽253場拿下防禦率2.91、19次救援成功,是巨人不可或缺的牛棚大將,但離開舊金山後,史崔克蘭的表現並不如以往,去年更是只為大都會出賽3.1局便遭到DFA。

擁有兩枚世界大賽冠軍戒指的史崔克蘭生涯戰績是為16勝16負、防禦率3.23以及21次的救援成功,史崔克蘭盼望能以豐富季後賽經驗,幫助光芒奪下世界大賽冠軍。

而史崔克蘭生涯最著名的事蹟,就是於2017年史崔克蘭對陣國民比賽時,投出時速高達97英里的直球,朝著國民當紅炸子雞哈波(Bryce Harper)的大腿招呼,隨即引發兩隊全武行,而兩人的恩怨得回到2014年季後賽系列賽中,史崔克蘭遭到哈波轟出2支全壘打所結下。

Never forget when Bryce Harper charged the mound after being hit by Hunter Strickland’s pitch 😳 pic.twitter.com/2ELNLMmexR