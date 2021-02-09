MLB／曾與哈波「拳鬥」聞名 光芒簽下前巨人牛棚好手

光芒今(9)日完成了一筆牛棚補強，以小聯盟合約簽下牛棚好手史崔克蘭（Hunter Strickland），並附帶春訓邀請。

史崔克蘭待在巨人5個賽季，共出賽253場拿下防禦率2.91、19次救援成功，是巨人不可或缺的牛棚大將，但離開舊金山後，史崔克蘭的表現並不如以往，去年更是只為大都會出賽3.1局便遭到DFA。

擁有兩枚世界大賽冠軍戒指的史崔克蘭生涯戰績是為16勝16負、防禦率3.23以及21次的救援成功，史崔克蘭盼望能以豐富季後賽經驗，幫助光芒奪下世界大賽冠軍。

而史崔克蘭生涯最著名的事蹟，就是於2017年史崔克蘭對陣國民比賽時，投出時速高達97英里的直球，朝著國民當紅炸子雞哈波(Bryce Harper)的大腿招呼，隨即引發兩隊全武行，而兩人的恩怨得回到2014年季後賽系列賽中，史崔克蘭遭到哈波轟出2支全壘打所結下。