MLB／莫里納不退休了！ 重返紅雀邁入第18季
紅雀隊今天正式宣布，已簽下38歲資深捕手莫里納（Yadier Molina），一年合約900萬美元，這位波多黎各籍老將將在老東家邁入第18個球季。
莫里納大聯盟生涯都效力紅雀，去年季後成為自由球員，紅雀高層對於是否續約，一直未明確表態，莫里納一度表明想高掛球鞋，今天終於傳出好消息。
紅雀宣布簽定莫里納後，他也在IG發文：「我回來了！」
莫里納最近代表波多黎各參加加勒比賽大賽，這位9屆明星賽、金手套獎得主出賽6場有5場蹲捕，打擊率1成92。
過去17個大聯盟球季，莫里納在紅雀出賽2025場，平均打擊率2成81、全壘打160支、打點932分，奪下兩座世界大賽冠軍，薪資總額接近1億5500萬美元。
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