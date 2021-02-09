MLB／莫里納不退休了！ 重返紅雀邁入第18季

去年中華職棒走向投高打低的趨勢，多數比賽可說是烽火連天，也使得聯盟決定降低官方用球的恢復係數，而根據美媒《美聯社》報導，有鑑於全壘打數量激增的情況下，大聯盟也準備將比賽用球的恢復係數下調。 據報導，

2021-02-09 10:56