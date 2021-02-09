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MLB／中職又領先全球？ 大聯盟有意降低用球恢復係數

聯合新聞網 / 綜合報導
鑑於近年全壘打數量激增，大聯盟也準備將比賽用球的恢復係數下調。 美聯社
鑑於近年全壘打數量激增，大聯盟也準備將比賽用球的恢復係數下調。 美聯社

去年中華職棒走向投高打低的趨勢，多數比賽可說是烽火連天，也使得聯盟決定降低官方用球的恢復係數，而根據美媒《美聯社》報導，有鑑於全壘打數量激增的情況下，大聯盟也準備將比賽用球的恢復係數下調。

據報導，聯盟上週發給各隊的備忘錄中，引用了一間獨立實驗室的數據，發現打者若擊出375英呎以上的飛球時，飛行的距離將會縮短1至2英呎，而今年有5支球隊將在主場增設保濕器，利用濕度來讓球的飛行距離下降，大聯盟也將此計畫提高到10支球隊，主場比賽時將球存放在保濕器當中。

2019年大聯盟共出現破紀錄的6776發全壘打，也讓近年來作為官方指定用球製造商的羅林斯(Rawlings)備受質疑，太空人王牌投手韋蘭德(Justin Verlander)就曾砲轟聯盟為了增加比賽可看性，將比賽用球更換為彈力球，讓他在2019年創下生涯單季被打最多轟(36)的紀錄，隨後大聯盟也委託了4人小組展開調查，發現球受到的平均阻力比往年來的小，導致了全壘打數上升，最後也歸納出因球的接縫高度不一致而導致。

比賽用球通常為手工縫製，也在生產中出現不可避免的誤差，而目前官方用球的恢復係數規範在0.530至0.570之間，聯盟有意將恢復係數減少0.01至0.02，重量也將減輕2.8克，而大聯盟也強調，重量的改變並不會影響投手的球速。

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