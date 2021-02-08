快訊

離異家庭的團圓難題：會不會面，不是「尊重孩子意願」就好

台灣取得COVAX首波AZ疫苗20幾萬劑！陳時中證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／金河成赴美新課題 敢不敢甩棒很尷尬

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
金河成。 報系資料照
金河成。 報系資料照

南韓25歲內野手金河成轉戰大聯盟，和教士隊簽下4年2800萬美元長約，準備展開旅美第一個球季，過去開轟後習慣性甩棒的問題，在大聯盟可能被視為挑釁動作，他已開始思考未來「甩不甩」。

金河成去年在南韓職棒英雄隊締造30轟紀錄，寫下生涯7年新高，季後透過入札制完成赴美夢想；他表示，過去揮出全壘打後，總是無意間甩棒，以後要重新思考一下，是否有必要出現這種經常性動作。

教士22歲游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.），生涯前兩季已有39支全壘打，開轟後也會甩棒，金河成有注意到這位未來隊友的動作，也許年輕球員、球迷覺得無所謂，但老一輩球員看法不同，沒必要的甩棒動作可能引來觸身球報復，不是自己被砸就是隊友遭殃。

金河成表示，看過塔提斯甩棒，感覺很不錯，自己以前也會如此，不過以後可能有些尷尬。

「如果關鍵時刻揮出全壘打，或許還是會甩棒。」金河成說，只要知道開轟後下次打擊，或是下一場比賽不會被砸，應該就會甩一下。

金河成 大聯盟

延伸閱讀

MLB／身手不復以往 前盜壘王高登小聯盟約轉戰紅人

MLB／澤村拓一傳好消息 可望獲紅襪大聯盟合約

韓職／沒人要！羅成範入札失敗「說不失望是騙人的」

MLB／「沒說過教士今年奪冠」 韓國記者澄清金河成原意

相關新聞

日職／陳偉殷練投77球 監督滿意：15勝就交給你了

台灣左投陳偉殷本季投效阪神虎隊，目前正隨隊在沖繩宜野座春訓，今天進行第三次牛棚練投，狀態好到讓監督矢野燿大對他有高期待，...

MLB／6隊都想要的工具人！ 傳藍鳥也相中岡薩雷茲

據《Sportsnet》作家迪威迪（Shi Davidi）報導，藍鳥隊對自由球員市場中的工具人岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）感興趣，但球團仍在他與補強投手輪值間游移不定。

MLB／金河成赴美新課題 敢不敢甩棒很尷尬

南韓25歲內野手金河成轉戰大聯盟，和教士隊簽下4年2800萬美元長約，準備展開旅美第一個球季，過去開轟後習慣性甩棒的問題...

MLB／身手不復以往 前盜壘王高登小聯盟約轉戰紅人

據「ESPN」記者麥丹尼爾（Kiley McDaniel）報導，紅人隊以小聯盟約簽下前水手隊二壘手高登（Dee Strange-Gordon），並附帶春訓邀請。

MLB／澤村拓一傳好消息 可望獲紅襪大聯盟合約

據《Masslive.com》記者Chris Cotillo推特發文表示，日職羅德海洋隊後援投手澤村拓一新東家可能有著落了，他指出紅襪可能以大聯盟合約將他簽下。

補進包爾成史上最大團 道奇奪冠幾無懸念

自從去年拿下睽違已久的世界大賽冠軍後，整個冬天關於道奇將如何補強以尋求衛冕的各種傳言就沒有停過，其中更不乏他們將交易超級大咖林多（Francisco Lindor）或布萊恩（Kris Bryant）的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。