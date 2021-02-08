MLB／金河成赴美新課題 敢不敢甩棒很尷尬

南韓25歲內野手金河成轉戰大聯盟，和教士隊簽下4年2800萬美元長約，準備展開旅美第一個球季，過去開轟後習慣性甩棒的問題，在大聯盟可能被視為挑釁動作，他已開始思考未來「甩不甩」。

金河成去年在南韓職棒英雄隊締造30轟紀錄，寫下生涯7年新高，季後透過入札制完成赴美夢想；他表示，過去揮出全壘打後，總是無意間甩棒，以後要重新思考一下，是否有必要出現這種經常性動作。

教士22歲游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.），生涯前兩季已有39支全壘打，開轟後也會甩棒，金河成有注意到這位未來隊友的動作，也許年輕球員、球迷覺得無所謂，但老一輩球員看法不同，沒必要的甩棒動作可能引來觸身球報復，不是自己被砸就是隊友遭殃。

金河成表示，看過塔提斯甩棒，感覺很不錯，自己以前也會如此，不過以後可能有些尷尬。

「如果關鍵時刻揮出全壘打，或許還是會甩棒。」金河成說，只要知道開轟後下次打擊，或是下一場比賽不會被砸，應該就會甩一下。