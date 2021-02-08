日職／陳偉殷練投77球 監督滿意：15勝就交給你了
台灣左投陳偉殷本季投效阪神虎隊，目前正隨隊在沖繩宜野座春訓，今天進行第三次牛棚練投，狀態好到讓監督矢野燿大對他有高期待，希望他本季能為球隊貢獻15勝。
陳偉殷3日、6日分別練投25、34球，今天第3度進牛棚練投，球數已追加到77球，使用球種包括二縫線、曲球和變速球，調整進度順利。
矢野燿大看了陳偉殷的牛棚練投，對他的調整狀況很滿意，在一旁向他請託：「15勝就拜託你囉！」
阪神・チェンが3度目のブルペン入りで順調77球 矢野監督「15勝頼むで」 | デイリースポーツ— ニュースコレクト (@newscollect_jp) February 8, 2021
「阪神春季キャンプ」（8日、宜野座） 阪神の新助っ人チェン・ウェイン投手（35）が、今キャンプ3度... https://t.co/Q5bgpe1Xmb
陳偉殷在日職時期的生涯單季最多勝，為2010年效力中日龍隊時，投出13勝10敗、防禦率2.87，職業生涯單季最多勝則出現在2014年身披大聯盟金鶯隊球衣時，繳出16勝6敗、防禦率3.54。
陳偉殷在美職累積59勝、日職累積36勝，日美通算為95勝，勝投已經連續兩季停擺，今年披上阪神球衣重新出發，若能達成監督的期待，本季要跨過百勝里程碑輕而易舉。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言