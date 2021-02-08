日職／陳偉殷練投77球 監督滿意：15勝就交給你了

台灣左投陳偉殷本季投效阪神虎隊，目前正隨隊在沖繩宜野座春訓，今天進行第三次牛棚練投，狀態好到讓監督矢野燿大對他有高期待，希望他本季能為球隊貢獻15勝。

陳偉殷3日、6日分別練投25、34球，今天第3度進牛棚練投，球數已追加到77球，使用球種包括二縫線、曲球和變速球，調整進度順利。

矢野燿大看了陳偉殷的牛棚練投，對他的調整狀況很滿意，在一旁向他請託：「15勝就拜託你囉！」

陳偉殷在日職時期的生涯單季最多勝，為2010年效力中日龍隊時，投出13勝10敗、防禦率2.87，職業生涯單季最多勝則出現在2014年身披大聯盟金鶯隊球衣時，繳出16勝6敗、防禦率3.54。

陳偉殷在美職累積59勝、日職累積36勝，日美通算為95勝，勝投已經連續兩季停擺，今年披上阪神球衣重新出發，若能達成監督的期待，本季要跨過百勝里程碑輕而易舉。