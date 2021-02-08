MLB／6隊都想要的工具人！ 傳藍鳥也相中岡薩雷茲

據《Sportsnet》作家迪威迪（Shi Davidi）報導，藍鳥隊對自由球員市場中的工具人岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）感興趣，但球團仍在他與補強投手輪值間游移不定。

#BlueJays have shown interest in versatile switch hitter Marwin Gonzalez, per source. They’ve liked him in the past and he’s the type of universal adapter defender they often seek. Unclear if it’s just due diligence or more, amid club’s ongoing pursuit of pitching. — Shi Davidi (@ShiDavidi) February 7, 2021

迪威迪指出，藍鳥從過去就想將岡薩雷茲納入麾下，因為他多重守位的特性正是球團所想要的，他去年在雙城隊打擊成績低落，53場出賽僅敲出 .211/.286/.320的打擊三圍。

在加入雙城隊之前，岡薩雷茲生涯前7個球季都待在太空人，他的生涯年繳出過人的.303/.377/.530打擊三圍、23轟和90分打點，然而這年正好是2017年，太空人「暗號門」事件的引爆點。

日前休賽季的消息指出，紅襪、費城人、雙城、大都會與老虎等5隊都對岡薩雷茲有興趣，搶手的他若成功加入藍鳥，將會與年初剛簽下6年1億5000萬美元的史布林格（George Springer）再續前緣。