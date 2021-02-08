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MLB／身手不復以往 前盜壘王高登小聯盟約轉戰紅人
據「ESPN」記者麥丹尼爾（Kiley McDaniel）報導，紅人隊以小聯盟約簽下前水手隊二壘手高登（Dee Strange-Gordon），並附帶春訓邀請。
Source: 2B Dee Strange-Gordon has a minor league deal in place with the Cincinnati Reds.— Kiley McDaniel (@kileymcd) February 7, 2021
高登曾入選過兩屆全明星賽，並在道奇與馬林魚時期常居聯盟盜壘王寶座，2018年他在馬林魚清倉交易期間被送至水手，然而在西雅圖的表現卻令球迷失望，打擊成績在這段時間急速下滑，而這也限縮了其引以為傲的快腿在壘包間穿梭的機會。
高登的前東家水手在休賽季否決了2021年1400萬美元的球隊選擇權，因為他去年賽季的表現掙扎，82個打席僅敲出打擊三圍 .200/.268/.213，即便跑壘速度仍是聯盟上乘，但32歲的他已經無法像馬林魚時期一樣為比賽帶來影響。
高登可以守外野及內野，而紅人隊既可填補游擊手的空缺、也可增加調度彈性。游擊區正是高登生涯初期的守位，新球季預計他將爭取球隊工具人的位置。
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