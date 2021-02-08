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MLB／澤村拓一傳好消息 可望獲紅襪大聯盟合約
據《Masslive.com》記者Chris Cotillo推特發文表示，日職羅德海洋隊後援投手澤村拓一新東家可能有著落了，他指出紅襪可能以大聯盟合約將他簽下。
Source: Red Sox have made progress on a deal with Japanese reliever Hirokazu Sawamura. If finalized, likely to be a major-league deal.— Chris Cotillo (@ChrisCotillo) February 7, 2021
澤村拓一在2020年被巨人交易至羅德，轉隊後表現出色，22場出賽中繳出防禦率1.71、29次三振與10次保送的好成績，97英里的速球與90英里以上的快速指叉球是他解決打者的主要武器。
由於澤村是透過行使自由球員權利挑戰大聯盟，而非經由入札制度，因此簽下他不用支付額外的入札金給母隊。過去紅襪在投資日本後援投手有許多成功案例，如岡島秀樹、上原浩治與田澤純一。
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