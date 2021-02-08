補進包爾成史上最大團 道奇奪冠幾無懸念

自從去年拿下睽違已久的世界大賽冠軍後，整個冬天關於道奇將如何補強以尋求衛冕的各種傳言就沒有停過，其中更不乏他們將交易超級大咖林多（Francisco Lindor）或布萊恩（Kris Bryant）的重磅級謠言。但幾個月來道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）只有針對加強牛棚動作頻頻，先是換來前釀酒人終結者卡內波（Corey Knebel），緊接著又簽下前洋基牛棚大將肯利（Tommy Kahnle，但因動韌帶重建手術整季報銷），並且跟上一季找來的前運動家終結者崔能（Blake Treinen）完成續約。但除此之外他們在球員市場上始終沒有太大動作。

然而身為豪門球隊的道奇永遠不會令人失望。繼去年二月一筆驚天動地的交易換來MVP外野手貝茲（Mookie Betts）與塞揚投手普萊斯（David Price）後，時隔一年，道奇又在距離春訓只剩下幾週的此時此刻簽下自由球員的頭牌——另一位塞揚獎得主包爾（Trevor Bauer）。這隻球迷口中的「宇宙天團」登時更上一層樓，升級成同時擁有三位塞揚獎投手克蕭（Clayton Kershaw）、普萊斯、包爾外加兩位MVP貝林格（Cody Bellinger）及貝茲的「史上最大團」。今年的二月，果不其然又是十分「道奇」。

而道奇也確實得靠簽下包爾才能擋下新興勢力教士的步步進逼，繼續他們國聯西區冠軍八連霸的偉業。就在交易來史奈爾（Blake Snell）跟達比修有，與陣中明日之星拉梅特（Dinelson Lamet）組成新三巨頭後，教士最近又再接再厲，跟海盜換來近三季防禦率都保持在3.82以下的先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove），再加上去年陷入小低潮但仍備受期待的帕達克（Chris Paddack）可望重拾菜鳥球季9勝7敗、防禦率3.33的一流身手，被譽為超新星的新人投手高爾（MacKenzie Gore）又已蓄勢待發。經歷這一番操作後，教士的先發投手陣容隱然已有凌駕道奇之勢。

教士年輕投手帕達克(右)和高爾(左)有可能成為道奇很大的隱患，道奇只好狠下心來組塞揚獎團碾壓教士。 2019 Bowman Chrome 球員卡

根據知名的大聯盟成績預測系統ZiPS模擬，就在補進馬斯葛洛夫之前，教士今年的勝場就已能夠達到98勝——剛好跟道奇平分秋色（如果這一季還是打162場）。由於大聯盟官方傾向再一次增加本季的外卡名額，如此一來很可能要拿下分區第一甚至聯盟戰績首位，才有資格享有季後賽首輪種子的免戰權，因此分區冠軍的重要性大增。而在馬斯葛洛夫加入、天平一端明顯倒向教士後，道奇自不能再繼續沉默下去，於是才有了與包爾這樁刷新單季最高薪紀錄的破天荒合約。

在簽下包爾加上普萊斯歸陣後，如今已擁有三塞揚強投外加布勒（Walker Buehler）、烏力亞斯（Julio Urias）兩大年輕主力投手的道奇，無疑擁有全聯盟最強大的先發投手輪值。而且這還沒完，就在他們身後還有著將被擠去當長中繼的兩位新星——連續兩年防禦率都在三以下、新人王票選第四位的岡索林（Tony Gonsolin）以及去年防禦率僅有2.57，已被視為王牌接班人之一的「紅髮哥」梅伊（Dustin May）。擁有這多達七人可輪值的豪華陣容，道奇不但應付例行賽游刃有餘，季後賽多位先發轉戰牛棚，更將是力壓其他強隊的致勝關鍵——去年烏力亞斯在國聯冠軍賽第七戰及世界大賽第六戰兩度登板完美收官就是最佳先例。

道奇兩位年輕飄髮哥岡索林(左)和梅伊(右)都是有絕佳潛力的新秀，但是今年在先發投手輪值中恐怕都找不到位置。 2020 Bowman 球員卡

在打造出實力與深度兼具的史詩級先發投手輪值後，道奇的團隊薪資已經突破天際穩居聯盟首位。對過去三年從未跨過豪華稅門檻的他們來說，如今早已不存在繳不繳豪華稅，而是只有要繳多少的問題。但道奇的腳步絕不會就此停下。除了與深受L.A.球迷喜愛的老將「獅子王」透納（Justin Turner）續約仍勢在必行外，最近還傳出他們有意提供一份兩年合約給明星外野手歐蘇納（Marcell Ozuna），不過這位去年拿下全壘打及打點雙冠王的球星最終還是選擇了願意與他簽下四年長約的老東家勇士。但即便沒能補進歐蘇納，如果能跟透納順利完成續約，由貝茲及貝林格領軍，並有明星游擊手席格（Corey Seager）、一壘手孟西（Max Mucny）、捕手史密斯（Will Smith）及透納組成黃金內野的道奇也很可能力壓洋基、太空人等勁旅，進攻火力獨居全大聯盟第一。

道奇在去年球季剛獲得睽違32年的世界大賽冠軍，不過這是受到疫情影響的縮水球季，總是有一點那麼不完美。道奇本季打算趁勝追擊，以天價合約簽下強投包爾，衛冕世界大賽冠志在必得。 歐新社資料照片

不論打、投都是聯盟頂尖的道奇一舉簽下包爾，不但展現他們衛冕甚至建立王朝的決心，也順勢成為今年冠軍最大熱門。根據最新拉斯維加斯公佈的賭盤，道奇奪冠賠率已經降到只有1賠3.75，遠超第二名洋基的1賠5.5。不過不論帳面上陣容多麼美好，一切仍是球場見真章，尤其虎視眈眈在後的教士絕不可小覷。ZiPS系統的發明人辛波斯基（Dan Szymborski）就表示，今年國西兩強之爭很可能會是他開始跑數據20年來最經典的分區冠軍大戰。再加上場下風波不斷的包爾與對頭教士「三游老少配」馬恰多（Manny Machado）、塔提斯（Fernando Tatis）都是場上秀味十足的球星，相信又會為這對新成形的宿敵對決增添不少火藥味，足以讓所有球迷大飽眼福。