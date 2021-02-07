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MLB／美聯西區5人交易 安德魯斯、戴維斯等當家老將互換東家
運動家與遊騎兵發動交易，遊騎兵將陣中老將「貓王」安德魯斯（Elvis Andrus）與捕手新秀賈西亞（Aramis Garcia）附帶現金1350萬美元送至運動家，換取前全壘打王戴維斯（Khris Davis）、捕手海姆（Jonah Heim）與右投亞克（Dane Acker）。
32歲的安德魯斯在遊騎兵隊待了12個年頭，他是唯一一位參與過2010-11年世界大賽且至今仍為遊騎兵效力的球員，眼下還剩餘2年2850萬美元的合約要走，他2020賽季因下背傷勢僅出場29場，打擊率.194，日前球隊也宣佈新賽季將會讓新科金手套得主基納-法利法（Isiah Kiner-Falefa）鎮守游擊，也讓身有大約的安德魯斯處境更加尷尬。
運動家隊的主砲戴維斯在2016至18年都有至少42轟的表現，不過自19年後身手逐漸下滑，「鋸砲」僅剩23轟，縮水賽季僅出賽30場敲2轟。
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