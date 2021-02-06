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MLB／遊騎兵簽下前勇士明星強投 將與有原航平競爭輪值

聯合新聞網 / 綜合報導
曾在勇士入選明星賽的先發投手佛提奈維奇(Mike Foltynewicz)，與遊騎兵簽下1年200萬美元合約。 美聯社。
曾在勇士入選明星賽的先發投手佛提奈維奇(Mike Foltynewicz)，與遊騎兵簽下1年200萬美元合約。 美聯社。

根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，曾入選明星賽的先發投手佛提奈維奇(Mike Foltynewicz)與遊騎兵簽下合約，將與日籍好手有原航平角逐先發輪值位置。

佛提奈維奇大聯盟生涯於太空人出道，來到勇士後便大放異彩，以平均超過95英里的速球闖天下，在2018年吃下183局，繳出13勝10負、防禦率2.85的成績，也入選當年全明星賽，但2019年上半季佛提奈維奇表現不穩，而在小聯盟待了半季後，在與紅雀的分區系列賽第二戰中上陣，繳出7局無失分的表現，帶領勇士拿下勝利。

但去年佛提奈維奇狀況再次下滑，速球平均時速僅剩下90英里，僅出賽一場後便慘遭勇士DFA，去年賽季佛提奈維奇皆在小聯盟度過。

佛提奈維奇今年1月在測試會上，球速漸漸回升至巔峰時期，今(6)日則與遊騎兵達成共識，可望填補去年陣容最為詬病的先發輪值，也將與同樣新加盟的有原航平以及唐寧（Dane Dunning）共同角逐後段輪值位置。

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