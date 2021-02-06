MLB／曾是陳偉殷身後屏障 明星二壘手續披老虎戰袍

根據ESPN記者帕森（Jeff Passan）消息，明星二壘手史構普（Jonathan Schoop）與老虎再續前緣，雙方將簽下1年450萬美元合約。

去年賽季，史構普繳出2成78打擊率、8轟及23分打點，其中全壘打數排名老虎陣中第二位，而史構普也發出聲明表示：「我很感謝能重回老虎，我們是非常好的團隊，去年我們開始建立一些特別的事情，並將在今年提升到另一個水平。」

2017年為史構普的生涯年，當時效力金鶯的他繳出2成93打擊率，外加32支全壘打以及105分打點，獲得生涯首次進入全明星賽肯定，也曾與台灣好手陳偉殷共事過3年，在二壘位置築起強大屏障。

老虎總經理艾維拉(Al Avila)則表示，對史構普去年賽季表現感到印象深刻，「我們不僅是對他場上成績，也被他的領導風範以及渴望奮戰的精神所打動，事實上，對於一個一年約的球員來說，很難對一個球隊文化產生認同，但史構普卻沒有這些問題，因此我們也決定與他再度合作。」