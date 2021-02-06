快訊

獨／44歲單親五寶爸攜女兒擠5坪大窄屋 「舊疾復發」慘斷炊

醫護臨時接通知部桃全院要抽血 王必勝證實明起檢測！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／41歲希爾吸引3球隊觀望 改當假先發會是選項？

聯合新聞網 / 綜合報導
美聯衛冕冠軍光芒、大都會以及釀酒人都在追求41歲的希爾（Rich Hill）加盟 美聯社
美聯衛冕冠軍光芒、大都會以及釀酒人都在追求41歲的希爾（Rich Hill）加盟 美聯社

根據《WEEI》記者布拉德福(Rob Bradford)報導，至少有3支球隊參與老將投手希爾（Rich Hill）的爭奪戰，包含美聯衛冕冠軍光芒、大都會以及釀酒人都在追求這位41歲的投手加盟。

去年效力於雙城的希爾，8場先發共投38.2局，繳出理想的3.03防禦率，身手也獲得多支球隊觀望，但年邁的希爾失去了引以為傲的三振保送比，雖投出了31次三振，但也送出過多的17次保送，吃局數能力也漸漸下滑。

因此在體能無法負荷下，希爾最可能擔任球隊輪值末段先發或是以假先發之姿上場，近幾年光芒及釀酒人都擺脫了傳統使用投手的方式，可望發揮出希爾最大的價值，而大都會並不適合這樣的模式，但仍可以將希爾擺到輪值末段，按照正常投一休五的模式出賽。

現居住在麻州的希爾曾表示，地理位置以及球隊競爭力將是他考量下家的重要因素，而位在大蘋果的大都會距離麻州並不會太遠，而主場地位在美國東南方的光芒，也時常會與洋基、紅襪等東北方球隊交手，同樣具有地理優勢。

競爭力

相關新聞

MLB／接受道奇瘋狂合約 包爾成史上最高年薪球員

已是去年世界大賽冠軍的道奇隊，為了持續站在頂峰上，補強不手軟，簽下新科國聯塞揚包爾（Trevor Bauer），據傳為一...

MLB／道奇擁3塞揚成史上第9隊 前一隊季後賽被橫掃

道奇以3年1.02億美元的瘋狂合約搶下包爾（Trevor Bauer），加上克蕭（Clayton Kershaw）、普萊...

MLB／「油土伯」包爾拍影片宣布新東家 一人年薪抵3隊

塞揚強投包爾(Trevor Bauer)今(6)日以3年1.02億美元加盟衛冕軍道奇，這位知名的大聯盟球員「油土伯(youtyber)」，宣布的方式也很網紅，在個人頻道上發布以「MY NEW HOME

MLB／國聯恢復沒DH又何妨？ 歐蘇納簽4年長約續留勇士

根據《ESPN》消息指出，勇士今(6)日以4年6400萬美元，附帶2025球隊選擇權，簽回上賽季國聯全壘打及打點雙冠王的歐蘇納（Marcell Ozuna）。 2019年賽季後，歐蘇納拒絕了紅雀提供

MLB／曾是陳偉殷身後屏障 明星二壘手續披老虎戰袍

根據ESPN記者帕森（Jeff Passan）消息，明星二壘手史構普（Jonathan Schoop）與老虎再續前緣，雙方將簽下1年450萬美元合約。 去年賽季，史構普繳出2成78打擊率、8轟及23

MLB／41歲希爾吸引3球隊觀望 改當假先發會是選項？

根據《WEEI》記者布拉德福(Rob Bradford)報導，至少有3支球隊參與老將投手希爾（Rich Hill）的爭奪戰，包含美聯衛冕冠軍光芒、大都會以及釀酒人都在追求這位41歲的投手加盟。 去年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。