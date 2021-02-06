MLB／41歲希爾吸引3球隊觀望 改當假先發會是選項？

根據《WEEI》記者布拉德福(Rob Bradford)報導，至少有3支球隊參與老將投手希爾（Rich Hill）的爭奪戰，包含美聯衛冕冠軍光芒、大都會以及釀酒人都在追求這位41歲的投手加盟。

去年效力於雙城的希爾，8場先發共投38.2局，繳出理想的3.03防禦率，身手也獲得多支球隊觀望，但年邁的希爾失去了引以為傲的三振保送比，雖投出了31次三振，但也送出過多的17次保送，吃局數能力也漸漸下滑。

因此在體能無法負荷下，希爾最可能擔任球隊輪值末段先發或是以假先發之姿上場，近幾年光芒及釀酒人都擺脫了傳統使用投手的方式，可望發揮出希爾最大的價值，而大都會並不適合這樣的模式，但仍可以將希爾擺到輪值末段，按照正常投一休五的模式出賽。

現居住在麻州的希爾曾表示，地理位置以及球隊競爭力將是他考量下家的重要因素，而位在大蘋果的大都會距離麻州並不會太遠，而主場地位在美國東南方的光芒，也時常會與洋基、紅襪等東北方球隊交手，同樣具有地理優勢。