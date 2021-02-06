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MLB／國聯恢復沒DH又何妨？ 歐蘇納簽4年長約續留勇士

聯合新聞網 / 綜合報導
勇士以4年6400萬美元簽回上賽季國聯全壘打及打點雙冠王的歐蘇納（Marcell Ozuna）。 美聯社。
勇士以4年6400萬美元簽回上賽季國聯全壘打及打點雙冠王的歐蘇納（Marcell Ozuna）。 美聯社。

根據《ESPN》消息指出，勇士今(6)日以4年6400萬美元，附帶2025球隊選擇權，簽回上賽季國聯全壘打及打點雙冠王的歐蘇納（Marcell Ozuna）。

2019年賽季後，歐蘇納拒絕了紅雀提供的1780萬美元的合約報價，投身自由球員尋求複數年合約，不料最終還是只與勇士簽下1年1800萬美元合約，但歐蘇納最終也獲得豐厚回報，去年以18支全壘打、56分打點領跑國聯，更在季末MVP票選排名第6，繳出3成38打擊率及6成36長打率皆創生涯新高。

雖然歐蘇納生涯有一座金手套肯定，但近年來他的防守效率下滑，上賽季歐蘇納擔任指定打擊的時間較多，有鑑於下賽季國聯可能將恢復無指定打擊制，歐蘇納可能要重回左外野手位置。

勇士稍早也將賈里克（Kyle Garlick）移出40人名單，以便為歐蘇納騰出空間。

上賽季榮獲國聯MVP的隊友弗里曼（Freddie Freeman）也轉發勇士貼文，對球隊簽下歐蘇納感到非常贊同。

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