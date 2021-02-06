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MLB／崔志萬打贏薪資仲裁 本季年薪245萬美元

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

光芒隊韓籍打者崔志萬即將啟程飛往美國，昨天先在南韓首爾度過漫長的一天，清晨4點半就起床，準備參加與光芒隊的視訊薪資仲裁庭，同日與南韓媒體見面，他最終在今天收到好消息，確定在薪資仲裁勝出，今年年薪為他主張的245萬美元。

崔志萬去年年薪85萬美元，球季後爭取245萬美元年薪，光芒則提出185萬美元，雙方進入薪資仲裁程序，昨天進行仲裁庭，人在南韓的崔志萬因時差關係，必須在清晨起床參與這場視訊聽證會。

崔志萬同日召開與南韓媒體的見面會，談到首次參與薪資仲裁，他表示，一開始來到美國時，心態只想著多看多學，沒想過自己會有取得薪資仲裁資格的一天，「我不可能只靠自己一個人走到這裡，一路上獲得了許多幫助，現在我賺了更多的錢，我也會努力打出與合約相應的成績，回報支持我的球迷。」

薪資仲裁的過程，崔志萬說有點累、但也很有趣，「畢竟是第一次啊！」他表示，「球團執行他們的權利，而我作為球員，也同樣執行自己的權利。」

生涯首度邁向7位數（美元）年薪，崔志萬笑說：「當我真的看到薪水入帳時才會相信，還要扣稅和付給經紀人的費用，其實我不會拿到那麼多啦！」

崔志萬 光芒

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