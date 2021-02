MLB／「油土伯」包爾拍影片宣布新東家 一人年薪抵3隊

塞揚強投包爾(Trevor Bauer)今(6)日以3年1.02億美元加盟衛冕軍道奇,這位知名的大聯盟球員「油土伯(youtyber)」,宣布的方式也很網紅,在個人頻道上發布以「MY NEW HOME!!! 」為名的影片,紀錄他生涯參語的眾多時刻,最後一幕則穿上道奇球衣確認新東家。

包爾加入道奇後將與克蕭(Clayton Kershaw)、普萊斯(David Price)組成賽揚三巨頭,成為大聯盟歷史上第9支單季擁有3位賽揚投手的球隊。根據《ESPN Stats & Info》推特指出,道奇成為大聯盟歷史上第9支擁3位賽揚巨投的球隊,前一支則是2014年的老虎隊,以韋蘭德(Justin Verlander)、薛則(Max Scherzer)以及當時季中交易從光芒轉戰來的普萊斯,但當年卻在分區系列賽遭到金鶯3連勝橫掃,值得一提的是,當年陳偉殷代表金鶯於第二戰出賽,不過當時陳偉殷僅投3.2局丟掉5分,最終在隊友火力支援下逃敗。

The Dodgers now have 3 former Cy Young winners in Bauer, Clayton Kershaw and David Price.



According to @EliasSports, 9 teams in MLB history have started 3 former Cy Young winners in a single season.



The 2014 Tigers (Verlander, Scherzer, Price) were the last to do it.