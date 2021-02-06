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MLB／「油土伯」包爾拍影片宣布新東家 一人年薪抵3隊

聯合新聞網 / 綜合報導
youtuber包爾自行拍影片在個人頻道上宣布新東家。 截圖自影片
youtuber包爾自行拍影片在個人頻道上宣布新東家。 截圖自影片

塞揚強投包爾(Trevor Bauer)今(6)日以3年1.02億美元加盟衛冕軍道奇，這位知名的大聯盟球員「油土伯(youtyber)」，宣布的方式也很網紅，在個人頻道上發布以「MY NEW HOME!!! 」為名的影片，紀錄他生涯參語的眾多時刻，最後一幕則穿上道奇球衣確認新東家。

包爾加入道奇後將與克蕭（Clayton Kershaw）、普萊斯(David Price)組成賽揚三巨頭，成為大聯盟歷史上第9支單季擁有3位賽揚投手的球隊。根據《ESPN Stats & Info》推特指出，道奇成為大聯盟歷史上第9支擁3位賽揚巨投的球隊，前一支則是2014年的老虎隊，以韋蘭德(Justin Verlander)、薛則(Max Scherzer)以及當時季中交易從光芒轉戰來的普萊斯，但當年卻在分區系列賽遭到金鶯3連勝橫掃，值得一提的是，當年陳偉殷代表金鶯於第二戰出賽，不過當時陳偉殷僅投3.2局丟掉5分，最終在隊友火力支援下逃敗。

而根據ESPN記者帕森（Jeff Passan)指出，儘管大都會開出的總合約價碼高於道奇，但洛城軍提供包爾未來兩年年薪分別為4000萬、4500萬美元，且每一年皆附有跳脫合約條款，也擄獲這位賽揚強投芳心，成為大聯盟單季最高年薪的球員。

據美國運動合約資訊網站「Spotrac」的資料顯示，包爾今年薪水高達4000萬美元，高於3支大聯盟球隊26名單的團隊薪資 - 海盜(3000萬美元)、金鶯(3420萬美元)以及印地安人(3650萬美元)。

二戰 薪水 薪資

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