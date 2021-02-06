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MLB／道奇擁3塞揚成史上第9隊 前一隊季後賽被橫掃

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
道奇一次擁有包爾、克蕭、普萊斯三大塞揚投手，是史上第九隊。 路透、美聯社
道奇一次擁有包爾、克蕭、普萊斯三大塞揚投手，是史上第九隊。 路透、美聯社

道奇以3年1.02億美元的瘋狂合約搶下包爾（Trevor Bauer），加上克蕭（Clayton Kershaw）、普萊斯（Davi Price），1支球隊同時擁有3位塞揚，為大聯盟史上第9隊，而前一支組成3塞揚先發輪值的球隊，季後賽經驗其實不太美好。

今冬自由市場最大咖投手包爾在今天確定動向，儘管道奇尚未證實簽約，但包爾先一步親自透過Youtube頻道證實消息，向道奇球迷喊話：「我已經等不及了！」

道奇去年團隊投手防禦率3.02，排名大聯盟第1，先發輪值防禦率3.29也高居第2，而包爾去年效力紅人隊，投出防禦率1.73，73局投球送出100次三振，收穫國聯塞揚，如今加入道奇，也讓道奇的投手陣容更顯華麗。

前一次有單一球隊擁有3位具塞揚資歷的投手，為2014年的老虎隊，當時陣中有韋蘭德（Justin Verlander）、薛則（Max Scherzer）和普萊斯。

那年老虎取得美聯中區冠軍，3大強投在分區系列賽扛起前3戰，老虎全數輸球，以0勝3敗遭金鶯隊橫掃，當時台灣左投陳偉殷就在金鶯陣中，負責第2戰先發，與韋蘭德同場較勁，兩人都以無關勝敗收場。

道奇 包爾

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