MLB／接受道奇瘋狂合約 包爾成史上最高年薪球員

已是去年世界大賽冠軍的道奇隊，為了持續站在頂峰上，補強不手軟，簽下新科國聯塞揚包爾（Trevor Bauer），據傳為一紙3年1.02億美元合約，今年年薪4000萬美元、明年4500萬，締造大聯盟史上最高年薪。

道奇近年來多次尋求以超級短約爭取大牌球星，前兩年爭取哈波（Bryce Harper）、柯爾（Gerrit Cole）時，都曾開出年限較短、年薪超高的驚人合約，但兩人最終都決定接受來自其他球隊的長約。

唯獨包爾點頭接受道奇的瘋狂合約，這紙3年合約的第一年年薪4000萬美元、第二年4500萬美元，在前兩年走完後有逃脫權，意味他最快在2022年後，就會再次進入自由市場。

道奇尚未證實簽約，但包爾已經透過Youtube個人頻道透露此事，「去年球季的事已經不重要，重要的是進入4月時，我所效力的這支球隊、這批團隊、這群球迷，以及在我胸前的名字。」

他表示，「今年我們想要創造能被記住的歷史，我們想要再寫傳奇，我已經等不及了，道奇球迷。」

30歲的包爾去年在縮水賽季繳出防禦率1.73，73局投球送出100次三振，在塞揚票選擊敗日籍投手達比修有，拿下生涯首座塞揚；他也具有豐富的季後賽資歷，生涯累積11場季後賽出賽，有助於道奇在10月的戰場上再添利器。