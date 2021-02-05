快訊

現場重現／中職轉播權利金從無到有 天價15億元至今難破

連勝武被拍到與骨感妹幽會 大嫂蔡依珊說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／洋基2玻璃重砲改變訓練方式 賈吉做瑜珈竟練出興趣

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基重炮賈吉（Aaron Judge）對瑜珈產生相當濃厚的興趣 美聯社。
洋基重炮賈吉（Aaron Judge）對瑜珈產生相當濃厚的興趣 美聯社。

洋基兩門重炮賈吉（Aaron Judge）以及史丹頓（Giancarlo Stanton），以極佳身體素質及打擊爆發力著稱，但近年來兩人卻難以在場上保持健康，而本季休賽期間，兩位球星決定改變訓練方式，以改善自己身體狀況。

洋基球員健康與表現部門的總監克雷西（Eric Cressey），也談到了他們休賽季的訓練狀況，「這兩個人都採取了與以往截然不同的訓練方式，他們減少舉重的時間，尤其是賈吉，他真的對瑜珈產生相當濃厚的興趣。」

「兩個身高6呎7、6呎8的大男人長時間穿著釘鞋上場，瑜珈是這些棒球員都沒有的經驗，因此我認為，他們是真的下定決心改善身體狀況，做瑜珈有助於放鬆某些部位的壓力，藉此讓他們在揮棒、跑壘方面能更加順暢，這兩位大個子都處在一個極佳的身體狀態下。」

賈吉在在2018至2019年賽季一共缺席110場比賽，而去年也只出場28場比賽，僅有9轟以及22分打點的成績，史丹頓在2018年加入洋基的第一個賽季打出38支全壘打後，過去兩個賽季加起來僅出席41場，合計7轟、24打點。

瑜珈

相關新聞

今年看不到免費轉播了？MLB在台退燒誰是救世主

在過去20年裡，大聯盟於經營全球化可說是不遺餘力，特別是在亞洲地區，大聯盟更是無往不利，不僅屢屢成功滲透至日本、韓國與台灣等棒球強權地區，並且挖掘出不少人才，更是在許多棒球沙漠地帶解囊相助。可是，沒想

MLB／洋基2玻璃重砲改變訓練方式 賈吉做瑜珈竟練出興趣

洋基兩門重炮賈吉（Aaron Judge）以及史丹頓（Giancarlo Stanton），以極佳身體素質及打擊爆發力著稱，但近年來兩人卻難以在場上保持健康，而本季休賽期間，兩位球星決定改變訓練方式，

MLB／換到亞瑞納多後再出手 紅雀送出明星快腿至天使

根據天使官方宣布，將以現金或是日後指定球員作為代價，從紅雀交易來外野手佛勒（Dexter Fowler）以補強外野陣容。 OFFICIAL: The #Angels have acquired OF

MLB／卡洛威走人大谷受影響？ 日媒：他左耳進右耳出

天使官方日前宣布，將曾對多名女記者進行性騷擾的投手教練卡洛威（Mickey Callaway）處以停職，根據報導，卡洛威曾以提供球隊情報，試圖向女記者交換裸照，甚至還曾發送不雅照片以及將鼠蹊部靠近女記

MLB／曾是本壘衝撞受害者 前明星捕手與白襪簽下小聯盟約

根據多家媒體報導，白襪已與老將捕手陸克洛伊（Jonathan Lucroy）簽下小聯盟合約，若順利重返大聯盟，陸克洛伊有望與主力先發葛蘭多（Yasmani Grandal）共同輪替捕手位置。 現年3

MLB／美媒曝包爾將決定落腳處 正妹經紀人洩風聲

隨著春訓即將展開，自由市場大熱的包爾(Trevor Bauer)爭奪戰也將劃下句點，根據美媒《Newsday》報導，包爾已將下家範圍鎖定在大都會以及道奇兩支豪門，可能將在明(6)日決定落腳處。 包爾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。