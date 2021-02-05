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MLB／洋基2玻璃重砲改變訓練方式 賈吉做瑜珈竟練出興趣
洋基兩門重炮賈吉（Aaron Judge）以及史丹頓（Giancarlo Stanton），以極佳身體素質及打擊爆發力著稱，但近年來兩人卻難以在場上保持健康，而本季休賽期間，兩位球星決定改變訓練方式，以改善自己身體狀況。
洋基球員健康與表現部門的總監克雷西（Eric Cressey），也談到了他們休賽季的訓練狀況，「這兩個人都採取了與以往截然不同的訓練方式，他們減少舉重的時間，尤其是賈吉，他真的對瑜珈產生相當濃厚的興趣。」
「兩個身高6呎7、6呎8的大男人長時間穿著釘鞋上場，瑜珈是這些棒球員都沒有的經驗，因此我認為，他們是真的下定決心改善身體狀況，做瑜珈有助於放鬆某些部位的壓力，藉此讓他們在揮棒、跑壘方面能更加順暢，這兩位大個子都處在一個極佳的身體狀態下。」
賈吉在在2018至2019年賽季一共缺席110場比賽，而去年也只出場28場比賽，僅有9轟以及22分打點的成績，史丹頓在2018年加入洋基的第一個賽季打出38支全壘打後，過去兩個賽季加起來僅出席41場，合計7轟、24打點。
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