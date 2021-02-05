MLB／換到亞瑞納多後再出手 紅雀送出明星快腿至天使

根據天使官方宣布，將以現金或是日後指定球員作為代價，從紅雀交易來外野手佛勒（Dexter Fowler）以補強外野陣容。

OFFICIAL: The #Angels have acquired OF Dexter Fowler and cash considerations from the St. Louis Cardinals.



Welcome to the Halos, @DexterFowler! 🙌 pic.twitter.com/BdcYTW8a0N — Los Angeles Angels (@Angels) February 5, 2021

去年為佛勒效力紅雀的第四個賽季，23場比賽中繳出2成33打擊率，另有4轟、15分打點，而左右開弓的佛勒生涯待過洛磯、太空人、小熊及紅雀，共送出2成59打擊率、127支全壘打、561分打點及148次盜壘。

下個月將滿35歲的佛勒三個外野位置都能兼任，而根據消息指出，天使開季傾向將潛力外野手歐戴爾（Jo Adell）、馬許(Brandon Marsh) 留在小聯盟鍛鍊，這段過渡期將由佛勒扛下右外野手位置。

佛勒也是繼昆塔納（Jose Quintana）、卡布(Alex Cobb)後，第三位曾與天使總教練梅登(Joe Maddon)合作的球員。