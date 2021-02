MLB／換到亞瑞納多後再出手 紅雀送出明星快腿至天使

根據天使官方宣布,將以現金或是日後指定球員作為代價,從紅雀交易來外野手佛勒(Dexter Fowler)以補強外野陣容。

OFFICIAL: The #Angels have acquired OF Dexter Fowler and cash considerations from the St. Louis Cardinals.



Welcome to the Halos, @DexterFowler! 🙌 pic.twitter.com/BdcYTW8a0N