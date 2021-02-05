快訊

改直播又改口!雞排妹離場後 翁立友現身記者會

直播／部桃零確診破功 指標個案護理師女友又1家人確診

MLB／換到亞瑞納多後再出手 紅雀送出明星快腿至天使

聯合新聞網 / 綜合報導
紅雀送出外野手佛勒（Dexter Fowler）至天使，換回現金或是日後指定球員。 美聯社
紅雀送出外野手佛勒（Dexter Fowler）至天使，換回現金或是日後指定球員。 美聯社

根據天使官方宣布，將以現金或是日後指定球員作為代價，從紅雀交易來外野手佛勒（Dexter Fowler）以補強外野陣容。

去年為佛勒效力紅雀的第四個賽季，23場比賽中繳出2成33打擊率，另有4轟、15分打點，而左右開弓的佛勒生涯待過洛磯、太空人、小熊及紅雀，共送出2成59打擊率、127支全壘打、561分打點及148次盜壘。

下個月將滿35歲的佛勒三個外野位置都能兼任，而根據消息指出，天使開季傾向將潛力外野手歐戴爾（Jo Adell）、馬許(Brandon Marsh) 留在小聯盟鍛鍊，這段過渡期將由佛勒扛下右外野手位置。

佛勒也是繼昆塔納（Jose Quintana）、卡布(Alex Cobb)後，第三位曾與天使總教練梅登(Joe Maddon)合作的球員。

太空人

相關新聞

今年看不到免費轉播了？MLB在台退燒誰是救世主

在過去20年裡，大聯盟於經營全球化可說是不遺餘力，特別是在亞洲地區，大聯盟更是無往不利，不僅屢屢成功滲透至日本、韓國與台灣等棒球強權地區，並且挖掘出不少人才，更是在許多棒球沙漠地帶解囊相助。可是，沒想

MLB／卡洛威走人大谷受影響？ 日媒：他左耳進右耳出

天使官方日前宣布，將曾對多名女記者進行性騷擾的投手教練卡洛威（Mickey Callaway）處以停職，根據報導，卡洛威曾以提供球隊情報，試圖向女記者交換裸照，甚至還曾發送不雅照片以及將鼠蹊部靠近女記

MLB／美媒曝包爾將決定落腳處 正妹經紀人洩風聲

隨著春訓即將展開，自由市場大熱的包爾(Trevor Bauer)爭奪戰也將劃下句點，根據美媒《Newsday》報導，包爾已將下家範圍鎖定在大都會以及道奇兩支豪門，可能將在明(6)日決定落腳處。 包爾

MLB／換到亞瑞納多後再出手 紅雀送出明星快腿至天使

根據天使官方宣布，將以現金或是日後指定球員作為代價，從紅雀交易來外野手佛勒（Dexter Fowler）以補強外野陣容。 OFFICIAL: The #Angels have acquired OF

MLB／曾是本壘衝撞受害者 前明星捕手與白襪簽下小聯盟約

根據多家媒體報導，白襪已與老將捕手陸克洛伊（Jonathan Lucroy）簽下小聯盟合約，若順利重返大聯盟，陸克洛伊有望與主力先發葛蘭多（Yasmani Grandal）共同輪替捕手位置。 現年3

MLB／ 王建民前隊友轉戰響尾蛇 索瑞亞補上牛棚空缺

響尾蛇隊與36歲後援投手索瑞亞（Joakim Soria）達成協議，以1年350萬美元簽下這名昔日的明星終結者。 索瑞亞曾兩度為堪薩斯皇家效力，自2007年新人賽季到11年間，他後援出賽298場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。