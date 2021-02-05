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MLB／卡洛威走人大谷受影響？ 日媒：他左耳進右耳出

聯合新聞網 / 綜合報導
日媒《日刊現代》報導，卡洛威（Mickey Callaway）走人對大谷翔平沒有影響。 廖廷儀
日媒《日刊現代》報導，卡洛威（Mickey Callaway）走人對大谷翔平沒有影響。 廖廷儀

天使官方日前宣布，將曾對多名女記者進行性騷擾的投手教練卡洛威（Mickey Callaway）處以停職，根據報導，卡洛威曾以提供球隊情報，試圖向女記者交換裸照，甚至還曾發送不雅照片以及將鼠蹊部靠近女記者等不良行為，而大聯盟近日也將對此事件展開調查。

在今年1月中旬，大都會前總管波特（Jared Porter）正是因為性騷擾而遭到球隊解雇，一般認為，卡洛威也將在春訓前捲鋪蓋走人，有媒體也擔心將會影響天使投手調整狀況，但根據日媒《日刊現代》指出，卡洛威離去並不會對大谷翔平造成影響。

《日刊現代》報導，卡洛威曾在印地安人執教，帶出後來獲得賽揚獎的包爾(Trevor Bauer)，而在上賽季開始擔任天使投手教練，也幫助邦迪（Dylan Bundy）東山再起，繳出6勝3負、防禦率3.29的優秀成績。

而該媒指出，卡洛威走人對大谷沒有影響，表示「大谷還在日職日本火腿時期，就不是那種會聽從監督或教練意見的人，表面上他裝作正經的樣子，但實際上是左耳進右耳出，最後他還是自己解決問題，不管教練稱不稱職，大谷的表現並不會受到影響。」

對於曾在旗下工作的卡洛威，印地安人總裁安托列提（Chris Antonetti）也嚴正聲明，這種不良行為是不被隊內允許的，「當我看到這些新聞後，我感到非常不安，也讓我心煩意亂，作為印地安人的領導者，我有責任確保球團內有一個安全的環境。」

「我自己有兩個女兒，當他們在職場上也有可能遇到這般狀況，因此我希望能打造一個兩性平權的園地，我會極力讓這件事成真。」

性騷擾 領導者 裸照

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