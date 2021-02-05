MLB／曾是本壘衝撞受害者 前明星捕手與白襪簽下小聯盟約

根據多家媒體報導，白襪已與老將捕手陸克洛伊（Jonathan Lucroy）簽下小聯盟合約，若順利重返大聯盟，陸克洛伊有望與主力先發葛蘭多（Yasmani Grandal）共同輪替捕手位置。

現年34歲的陸克洛伊在2019年為天使以及小熊出賽101場，繳出打擊率2成32、8轟以及36分打點，而陸克洛伊曾在面對太空人的比賽當中，在本壘接補回傳球時，被太空人跑者馬里斯尼克（Jake Marisnick）衝撞而導致腦震盪，一度引發爭議。去年賽季陸克洛伊轉投紅襪，但僅在開幕戰當天替補出賽後，便再也沒有大聯盟出賽紀錄。

陸克洛伊在2010首度登上釀酒人大聯盟名單，這位兩屆全明星共在大聯盟出賽1203場比賽，繳出2成74打擊率、108轟及545分打點，而陸克洛伊在2011至16年可說是聯盟攻擊力數一數二的捕手，2014年甚至揮出大聯盟最多的53支二壘安打，但近年來數據下滑許多。

葛蘭多與麥肯(James McCann)皆是去年白襪主戰捕手，也是最具攻擊火力的捕手二人組，但去年冬天麥肯琵琶別抱，以4年4060萬美元合約轉戰大都會，而白襪陣中另有一年輕捕手柯林斯(Zack Collins)，預計也會在捕手位置上分擔一些時間。