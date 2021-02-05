MLB／美媒曝包爾將決定落腳處 正妹經紀人洩風聲

隨著春訓即將展開，自由市場大熱的包爾(Trevor Bauer)爭奪戰也將劃下句點，根據美媒《Newsday》報導，包爾已將下家範圍鎖定在大都會以及道奇兩支豪門，可能將在明(6)日決定落腳處。

包爾的正妹經紀人瑞秋(Rachel Luba)稍早也在推特寫道：「減少到2。」，雖然沒有明確表示，但該媒也指出兩支球隊將是大都會以及道奇，而包爾本人也轉發了瑞秋的貼文。

Down to 2️⃣ — Rachel Luba (@AgentRachelLuba) February 4, 2021

瑞秋也在上個月在推特上表示，包爾正在考慮最適合自己的合約內容，據先前多家媒體報導，大都會將提出一份3年，且年薪超過3000萬美元的報價，且附帶2021年的球員選擇權，代表包爾若再次投出賽揚內容，也能在今年季後再次投入自由市場。

而剛拿下世界冠軍的道奇，雖然近幾年在自由市場網羅巨星受到阻礙，但在今年多隊財政困難下，道奇有望給出包爾理想的報價，且包爾自小在北好萊塢成長，也就讀當地的高中及大學，地緣關係也是道奇競爭包爾的有利因素。