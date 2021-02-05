今年看不到免費轉播了？MLB在台退燒誰是救世主

在過去20年裡，大聯盟於經營全球化可說是不遺餘力，特別是在亞洲地區，大聯盟更是無往不利，不僅屢屢成功滲透至日本、韓國與台灣等棒球強權地區，並且挖掘出不少人才，更是在許多棒球沙漠地帶解囊相助。可是，沒想到2020年天降橫禍，硬是把大聯盟全球化之路宣告暫停。

2020年由於新冠病毒興風作浪，不僅打趴了原本受國人期待的東京奧運，也進一步打退了大聯盟全球化進程。至於台灣，大聯盟雖然過去透過王建民深入台灣群眾生活，可是2020年因為深受疫情影響以至無法完整開賽，本土中華職棒則取而代之趁勢躍上棒球媒體主頁。大聯盟在台灣熱度明顯在退燒。

大聯盟在台灣急需一名救世主，這是刻不容緩的事實，相信長期轉播大聯盟賽事的福斯電視台對此更能感同身受。如今福斯電視台離開台灣了，接下來還有哪一家轉播媒體願意轉播大聯盟？還是，過去曾令全台狂熱，如今卻已成為體育媒體的「雞肋」？

福斯電視台離開台灣了，接下來還有哪一家轉播媒體願意轉播大聯盟？ 報系資料照

距離上一位救世主王建民出現已經是16年前往事。16年前由王建民在紐約洋基主場所領銜主演投一休四戲碼，把大聯盟滲透至台灣的家家戶戶，就算是平常不愛看棒球的人，只講到王建民與洋基隊都可以滔滔不絕，如數家珍。「美國職棒全民瘋」這一句轉播單位廣告標語貼切，說出了當時大聯盟在台灣的盛況。

當年轉播單位也不敢相信在台灣苦心推動卻苦無成效的大聯盟賽事，竟在一夕之間，豬羊變色，成為頻道裡的當紅炸子雞，這就是救世主的魅力。雖然說，法國詩人歐仁·鮑狄埃(Eugène Edine Pottier)認為世上從來就沒有救世主，但是由王建民所產生救世主效應，確實在台灣這塊土地上擴散。

接下來的故事，相信關心棒球動態的人都耳熟能詳，王建民的傷痛導致被球團釋出，打亂了台灣人投一休四生活節奏。之後試圖銜接起王建民熱潮的郭泓志與陳偉殷等好手，雖都能夠繳出不錯的成績，可是其熱度已非王建民時期可比擬。往後如雨後春筍般投入旅美行列的好手雖然多到如過江之鯽，卻都沒法扛起所謂救世主的重擔。

林子偉在紅襪隊起起伏伏，能成為MLB在台重振救世主嗎？ 美聯社

隨著時間流逝，陳偉殷轉戰日職，王建民也退居幕後，且在現役旅美球員都無法站穩大聯盟先發名單的情況下，如今又受到新冠疫情的重擊，美國職棒大聯盟在台灣熱度頓時來到了冰點。如果今年小聯盟賽事如去年般再度停賽，肯定會對台灣旅美球員帶來重大打擊。大聯盟在台灣尋找下一位救世主的路雖說是迫在眉睫，但也看似遙遙無期，如果真是如此，也許不久的將來想在台灣看到大聯盟轉播，可能要自費到網路上才能看到。