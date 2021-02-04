聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／ 王建民前隊友轉戰響尾蛇 索瑞亞補上牛棚空缺
響尾蛇隊與36歲後援投手索瑞亞（Joakim Soria）達成協議，以1年350萬美元簽下這名昔日的明星終結者。
索瑞亞曾兩度為堪薩斯皇家效力，自2007年新人賽季到11年間，他後援出賽298場，拿下160次救援成功，防禦率僅2.40，期間他2度入選明星賽，更在10年以1.78防禦率及生涯最多的43個救援點，獲得塞揚獎及年度MVP選票。可惜2012年索瑞亞接受右手肘韌帶置換手術（Tommy John手術）整季報銷。同年皇家宣布不執行他的選擇權成為自由球員，最後德州遊騎兵以2年約網羅。
2016年索瑞亞二度重返皇家，雙方簽下3年2500萬美元的合約，也成為台灣好手王建民在牛棚的隊友。然而回鍋期間表現卻不如預期，去年他總算在運動家隊浴火重生，出賽22場，繳出2.82防禦率，拿下4個中繼點和2次救援成功。索瑞亞至今生涯共拿下223場救援成功，現役球員排名第4。
響尾蛇從去年季中到休賽季一口氣少了布萊德利（Archie Bradley）、朗登（Hector Rondon）等4名牛棚要角，索利亞的加入應能適時補上牛棚空缺。
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言