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MLB／ 王建民前隊友轉戰響尾蛇 索瑞亞補上牛棚空缺

聯合新聞網 / 綜合報導
響尾蛇隊與去年在運動家回春的36歲後援投手索瑞亞（Joakim Soria）達成協議，以1年350萬美元簽下這名昔日的明星終結者。 歐新社
響尾蛇隊與去年在運動家回春的36歲後援投手索瑞亞（Joakim Soria）達成協議，以1年350萬美元簽下這名昔日的明星終結者。 歐新社

響尾蛇隊與36歲後援投手索瑞亞（Joakim Soria）達成協議，以1年350萬美元簽下這名昔日的明星終結者。

索瑞亞曾兩度為堪薩斯皇家效力，自2007年新人賽季到11年間，他後援出賽298場，拿下160次救援成功，防禦率僅2.40，期間他2度入選明星賽，更在10年以1.78防禦率及生涯最多的43個救援點，獲得塞揚獎及年度MVP選票。可惜2012年索瑞亞接受右手肘韌帶置換手術（Tommy John手術）整季報銷。同年皇家宣布不執行他的選擇權成為自由球員，最後德州遊騎兵以2年約網羅。

2016年索瑞亞二度重返皇家，雙方簽下3年2500萬美元的合約，也成為台灣好手王建民在牛棚的隊友。然而回鍋期間表現卻不如預期，去年他總算在運動家隊浴火重生，出賽22場，繳出2.82防禦率，拿下4個中繼點和2次救援成功。索瑞亞至今生涯共拿下223場救援成功，現役球員排名第4。

響尾蛇從去年季中到休賽季一口氣少了布萊德利（Archie Bradley）、朗登（Hector Rondon）等4名牛棚要角，索利亞的加入應能適時補上牛棚空缺。

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