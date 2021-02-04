快訊

欣興又燒了！桃園欣興電子龜山廠又大火 消防員搶救中

沈富雄點出3關鍵：趙少康若選總統 2024宣誓就職的會是他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／ 雙城打造鐵牛棚 白襪終結者克拉梅轉戰同區世仇

聯合新聞網 / 綜合報導
雙城隊與克拉梅(Alex Colome)簽下一紙1年500萬美元合約。 歐新社
雙城隊與克拉梅(Alex Colome)簽下一紙1年500萬美元合約。 歐新社

MLB官網撰文報導，雙城隊與克拉梅(Alex Colome)簽下一紙1年500萬美元合約，其中附帶550萬的雙向選擇權，球團可在2022年以125萬買斷。

克拉梅在加入雙城後，或許不再是陣中唯一的終結者，他將與羅傑斯（Taylor Rogers）、羅布列斯（Hansel Robles）與達菲 （Tyler Duffey）一同把關雙城的後段局數。

雙城隊休賽季動作的起步較晚，他們先前以1年1050萬簽下了游擊金手套西門斯（Andrelton Simmons）以及花1年1300萬留下重砲老將克魯茲（Nelson Cruz），今天再簽下前白襪終結者克拉梅。

32歲的克拉梅過去兩年替白襪守下了許多高張力的比賽，合計在83場出賽中繳出2.27的防禦率、42次救援成功，他在縮水賽季的帳面數據十分漂亮——21場出賽防禦率僅0.81，然而三振率卻大幅下修到剩17.8%、每9局只能三振6.45名打者，看向其進階數據，僅讓3.1％的打者敲出有效打擊（barrel%）、打者擊球初速、結實擊球比率等都有顯著進步，證明克拉梅即使三振能力退步，也能讓打者打不好出局。

克拉梅從2016年開始全職以後援投手出賽，自此之後他的防禦率不曾高過3.24，再加上羅傑斯、羅布列斯、達菲等傑出牛棚，雙城新賽季的後援戰力十分值得期待。

相關新聞

派卓亞曾被恥笑侏儒 拚成看板球星回報紅襪

波士頓紅襪知名二壘手派卓亞（Dustin Pedroia）經歷連年傷勢摧殘、復原未果之後，於近日宣布退休。生涯累積高達51.6勝場貢獻值WAR值（Baseball Reference版）的他，是紅襪隊

MLB／「國王」赫南德茲再拚一次 傳小聯盟約加盟金鶯

去年因新冠肺炎放棄球季的「國王」赫南德茲（Felix Hernandez），今年捲土重來，傳與金鶯隊簽下小聯盟合約，若升...

MLB／2度獲頒東山再起獎 37歲里瑞安諾回歸藍鳥再拚一年

據《Sportsnet》專欄寫手戴維迪（Shi Davidi）報導，多倫多藍鳥宣布以小聯盟約簽下37歲老將里瑞安諾(Francisco Liriano)，並包含春訓邀請，如果他擠進先發名單，年薪將為1

MLB／釀酒人挖角同區紅雀 2年約簽下金手套王寇頓

據美國媒體《CBS》報導，密爾瓦基釀酒人以2年1800萬美元，附帶第三年800萬美元球團選擇權，簽下前紅雀二壘金手套王寇頓(Kolten Wong)，王寇頓在去年10月因紅雀拒絕隔年1250萬的球隊選

MLB／ 雙城打造鐵牛棚 白襪終結者克拉梅轉戰同區世仇

據MLB官網撰文報導，雙城隊與克拉梅(Alex Colome)簽下一紙1年500萬美元合約，其中附帶550萬的雙向選擇權，球團可在2022年以125萬買斷。 克拉梅在加入雙城後，或許不再是陣中唯

MLB／鯊魚寶寶重返華府 帕拉小聯盟約回歸國民

國民球迷或許再過不久又可以聽到「鯊魚寶寶（Baby Shark）」在球場環繞了，據MLB記者費桑（Mark Feinsand）報導，帕拉（Gerardo Parra）與國民隊達成協議，簽下一紙小聯盟約

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。