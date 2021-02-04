MLB／釀酒人挖角同區紅雀 2年約簽下金手套王寇頓

據美國媒體《CBS》報導，密爾瓦基釀酒人以2年1800萬美元，附帶第三年800萬美元球團選擇權，簽下前紅雀二壘金手套王寇頓(Kolten Wong)，王寇頓在去年10月因紅雀拒絕隔年1250萬的球隊選擇權而成為自由球員。

紅雀在上個賽季選擇不執行王寇頓2021年1250萬美元合約，而以150萬買斷，讓許多紅雀球迷感到驚訝，他自2013年登上大聯盟後就一直身披紅雀戰袍，許多外媒都推測紅雀應該還是會以更便宜的年薪將他簽回陣中，不過在同區釀酒人隊出手後，這個推測也正式落空。

30歲的王寇頓在縮水賽季繳出 .265/.350/.326的打擊三圍，僅敲出聯盟平均以下的87 OPS+，然而在滿162場的19年賽季有著108的OPS+，儘管在砲管上無法給予太多期待，但這筆簽約的主要目的其實是他滴水不漏的守備，王寇頓連2年奪下國聯二壘金手套獎，可以替陣中大物新秀蓋斯頓日浦（Keston Hiura）提供協助。

蓋斯頓日浦在過去130場大聯盟比賽鎮守二壘，進階防守數據UZR為-12.2，意即他的守備讓球隊多丟了12.2分，釀酒人在未來或許會將他移防一壘，讓王寇頓擔任二壘先發。