MLB／2度獲頒東山再起獎 37歲里瑞安諾回歸藍鳥再拚一年

據《Sportsnet》專欄寫手戴維迪(Shi Davidi)報導,多倫多藍鳥宣布以小聯盟約簽下37歲老將里瑞安諾(Francisco Liriano),並包含春訓邀請,如果他擠進先發名單,年薪將為150萬美元包含激勵獎金。

Francisco Liriano earns $1.5m if he makes the team plus performance bonuses, per source.