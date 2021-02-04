MLB／2度獲頒東山再起獎 37歲里瑞安諾回歸藍鳥再拚一年

據《Sportsnet》專欄寫手戴維迪（Shi Davidi）報導，多倫多藍鳥宣布以小聯盟約簽下37歲老將里瑞安諾(Francisco Liriano)，並包含春訓邀請，如果他擠進先發名單，年薪將為150萬美元包含激勵獎金。

Francisco Liriano earns $1.5m if he makes the team plus performance bonuses, per source. — Shi Davidi (@ShiDavidi) February 3, 2021

里瑞安諾的大聯盟生涯從雙城隊起步，在2006年表現驚人，繳出12勝3敗、防禦率2.16的成績，首度入選明星賽，後來因韌帶移植手術影響表現，直到2010年才找回身手，先發31場貢獻14勝10敗，該年奪下首座東山再起獎，2011年更投出生涯首場無安打比賽，但後來又飽受傷勢所擾，成績逐漸下滑。他在2013年轉戰海盜又強勢復活，單季摘下16勝，防禦率3.02，二度奪下東山再起獎。

里瑞安諾生涯已經不是第一次加入藍鳥，早在2016年就曾被當時的海盜交易至多倫多，他在49.1局繳出2勝2敗、防禦率2.92的好成績，還三振了52名打者。

離開藍鳥後，里瑞安諾接連加盟了太空人、老虎，去年縮水賽季他與費城人簽下小聯盟約，然而在同年7月被釋出，若他在2021年再度投出好成績，有望在新球季三度獲頒東山再起獎。