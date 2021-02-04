派卓亞曾被恥笑侏儒 拚成看板球星回報紅襪

波士頓紅襪知名二壘手派卓亞（Dustin Pedroia）經歷連年傷勢摧殘、復原未果之後，於近日宣布退休。生涯累積高達51.6勝場貢獻值WAR值（Baseball Reference版）的他，是紅襪隊史綜合評價最高的二壘手，更勝名人堂球星多爾（Bobby Doerr）。

但你知道嗎？雖然派卓亞大學時期在棒球名校亞利桑納州大（Arizona State University）打得出色，但在2004年大聯盟季中選秀時，卻因身材關係不被大部分球探看好，當紅襪用第二輪第24順位選他時，甚至還被其他球隊訕笑。要不是當時的紅襪球探部門不受傳統觀念束縛、不顧他人眼光，獨具慧眼地用他們在那屆選秀的第一個順位選派卓亞，派卓亞可能根本沒辦法獲得在大聯盟發光發熱的機會。

根據美國知名球探作家洛爾（Keith Law）的說法，轉職業前的派卓亞，雖是亞利桑納州大的傑出球員，但少了很多傳統球探重視的特質和能力。他在大學校隊主守游擊，可是缺乏職業游擊手所需的防守範圍和傳球臂力；他跑壘的速度和能力遠低於平均，也似乎沒什麼長程砲火的潛力；而且最糟糕的是，他「看起來」就是不像大聯盟球員，身高僅170公分左右，體態亦不精實。（派卓亞官方的登記身高為175公分，但實際上應不到170公分。）

2004年擔任紅襪球探部門主管的麥克拉德（Jason McLeod）回憶：「以一個身高不到170公分的年輕球員來說，他算有點圓潤。我記得有一次我去亞利桑納州大，看派卓亞比賽。那時他們校隊的制服比較寬鬆，就算穿著長襪，褲子還是會蓋掉滿多小腿的部分。一個身高不到170公分、又不是特別精實的人，穿在那身制服裡面，看起來實在不是很優。」即便如此，那時首次督導紅襪選秀操盤的麥克拉德，還是決定用手中的第一個順位，挑走派卓亞。

派卓亞(中)跟隊友歐提茲(右)和祖魯(左)相比明顯瘦小了很多，多數球探根本不看好他有機會在大聯盟發展，紅襪會用自己的第一順位挑選他，真是有神奇的眼光！ 歐新社資料照片

紅襪清楚明白業界對派卓亞的質疑。這些質疑，大部分都跟棒球球探評價球員的五大技能項目有關：打擊技巧、揮棒力量、跑動能力、防守技術、臂力強度。派卓亞在後面四個項目的表現，明顯低於平均水準，而且身為一名身材矮小的中線內野手，派卓亞雙腳不夠靈活快速的缺點，在球探眼裡完全是犯了大忌。紅襪選入派卓亞的決定，足以顯示他們有多麼看重他在第一個項目——打擊技巧——的表現。

派卓亞大學時期的整體打擊數據，是紅襪覺得他們能夠摒棄傳統思維、用他們當年第一個順位選定派卓亞的主要原因。沒錯，亞利桑納州大的主場環境，確實頗適合打者發揮，但派卓亞在那裡的三個球季，打出了.386／.466／.544的超群打擊三圍，累積91支長打、108次保送，僅被三振47次。此外，派卓亞在亞利桑納州大的最後兩季，長打皆多於三振，其中他大二的「長打三振比」（長打數除以三振數）更超過3.00，相當不可思議（派卓亞打完大三那年後便轉職業）。

大學棒球員的數據，通常雜音很多，因為不少地區的球場都對打者太有利，且對手強度變動太大（你週二對到的投手，水準可能跟你週五對到的差很大）；但派卓亞連三年都打出很好的成績，數據樣本不小、可信度較高，此外，其他各種周邊資料也沒有任何一點指出，他的優異產能是靠僥倖或未來難以維持。派卓亞在大學時，還曾兩度投身美國大學國家隊，在使用木棒而非鋁棒的情況下（美國大學球員大多使用鋁棒），依然不容易被三振，三振率低於百分之10。

另外，麥克拉德提到，他的手下對於派卓亞的人格特質做足功課，也是他們會願意相信派卓亞的關鍵。麥克拉德說，在他於棒球產業工作的20餘年間，還沒看過像派卓亞鬥志如此高昂、競爭心如此強烈的球員。

紅襪看上派卓亞的強列鬥志和拚戰精神，認為他一定會成功，果然派卓亞也沒讓球隊失望。 歐新社資料照片

他舉了一個派卓亞上大聯盟之後的例子，來說明他一心一意只想求勝的過人專注力：「那是在八月底，我們作客德州遊騎兵，而我也隨隊到遊騎兵的主場。晚上六點半左右，我坐在球員休息區講電話，這時派卓亞從休息室裡走出來，他是當時唯一來到休息區的選手。他在休息區裡上上下下走動，檢查自己的打擊手套，獨自為晚間的比賽做準備。遊騎兵主場的廣播人員，此時開始做例行的賽前宣達，說的第一句話是：『歡迎來到德州遊騎兵隊的主場——阿靈頓球場（Ballpark in Arlington）！』聽完這句話，派卓亞跨上休息區最上面的台階，對著觀眾席怒吼道：『歡迎今晚來到這裡，來看即將被對手痛宰的主隊！』見狀，我心裡想，天啊老兄，現在不過是八月的週一夜晚，有必要這麼激動、這麼兇狠嗎？」

回憶2004年選秀，麥克拉德說：「看到派卓亞，大家通常會想問：『大聯盟裡，有看起來跟他類似的選手嗎？』」在當時的大聯盟，真的比較難找到外在條件類似派卓亞的球員，而這也是業界不認為他是優質新秀的常見理由之一。即便把時間快轉到2020年，整個大聯盟也只有一名先發球員——太空人快腿二壘手亞土維（Jose Altuve）——的登記身高，低於168公分。「我們那時候非常喜歡派卓亞的打擊技巧和人格特質，相信他能穩定地擊中球，把球打向球場的各個角落，產出不錯的打擊率。我們也覺得，他去當二壘手而非游擊手的話，應該能守下大部分的球。」

派卓亞進入紅襪球團後，快速在小聯盟竄升，持續創造高擊球率和很低的三振率。第一次升上3A前，派卓亞在小聯盟每個層級的長打數，皆多於三振。雖然他在3A首年沒做到這件事，但隔年馬上就再次讓長打數超越三振。然而，當派卓亞於2006年九月升上大聯盟，他卻感覺沒辦法應付大聯盟等級的投球，完全被對手壓制。而他不夠高壯的身材，在充滿魁梧精實運動員的大聯盟賽場，顯得格格不入。當時就有一名球探對我說，他覺得派卓亞太「矮胖」。

麥克拉德說：「我們聽到很多人嘲笑他，有人會戲稱他小矮人或侏儒。」2006年派卓亞有上場的其中一場大聯盟比賽，我人也在現場，跟其他球探一起坐在芬威球場（Fenway Park）的球探席。派卓亞敲出一支右外野方向的軟弱一壘安打，我身旁的一名球探隨即用酸度爆表的口吻說：「要是站在打擊區的是一名成人，不知道那球會飛到哪。」2006到2007年的休賽季，派卓亞下苦心鍛鍊身體，把體態調整到足以應付大聯盟層級的狀態，終於在2007年五月開竅，而且一打出好成績就停不下來，維持了足足十年之久。

派卓亞原本就有不錯的選球能力，再經過苦練之後，打擊技巧和長打能力更為精進，在獲得美聯MVP的2008年，他打出全聯盟最多的213支安打，其中54支二壘安打也是排名第一， 歐新社資料照片

派卓亞在大聯盟的前兩個完整球季，就拿下了2007年美聯新人王和2008年美聯最有價值球員等大獎。到目前為止，他入選過四次明星賽、參與過兩支冠軍隊（2007和2013年。2018年紅襪奪冠時，派卓亞因傷缺陣季後賽），憑藉.299／.365／.439的出色生涯打擊三圍，以及十分穩定優質的守備，累積出超過50的WAR值。

派卓亞在被選中前，有一個幾乎所有人都忽視、沒注意到的特質，那就是他擁有超級優異的手眼協調能力。因為如此，他才能夠不斷地把他沒辦法打好打強的球破壞掉。麥克拉德說：「派卓亞會把很多好球帶外面的滑球打成界外，然後投手就會用內角高的95英里速球伺候他，但這正中派卓亞下懷。他能以極快的揮棒速度，把那些內角高的速球拉回來，打成直擊全壘打牆的長打。他揮棒速度之快、咬中球心的力道之強，實在很誇張。」如今較為進步的科技工具和進階數據，使球隊在追蹤和分析球員的手眼協調能力上，變得比較容易，但起初最重要的一步是，認清這些跟球員手眼協調相關的資料，是值得參考、重視的。2004年的紅襪就把這點做得很好，在其他球隊都沒注意到的情況下，發現派卓亞出色的打擊技巧其來有自，並非僥倖。

從現在的角度回頭看2004年選秀，紅襪用第65順位選到派卓亞，到底有多賺？截至2020年球季結束，所有在2004年被選的球員中（共1498人），只有一人——榜眼韋蘭德（Justin Verlander）——打出比派卓亞貢獻度更高的大聯盟生涯。（韋蘭德現已累積多達71的WAR值，未來勢必會入選棒球名人堂。）派卓亞生涯結算的WAR值（51.6），比2003和2005年兩屆選秀第二輪的所有頂尖球員加起來，還要高。麥克拉德領軍的球探部門，以及當年紅襪正積極拓展的數據分析部門，通力合作，做出令業界感到風險過大的決策，但事後證明，他們的眼光沒有錯。

大聯盟2004年選秀球員中，至今有12名球員曾入選明星賽，生涯累計成績比派卓亞好的只有強投韋蘭德一位。 歐新社資料照片

即便處在極端的身材劣勢，但派卓亞仍靠著沒辦法一眼就看出的打擊能力和人格特質，配合著紅襪經營團隊的好眼光，讓自己獲得上大聯盟表現的機會，甚至在過去14年間，躍升紅襪的看板球星、隊史最強二壘手。雖然因為膝蓋的不幸傷勢，無法拉長生涯、未來叩關名人堂恐怕也有難度，但相信派卓亞的傳奇肯定很難被球迷忘卻，他也一直會是紅襪粉心目中不可抹滅的偉大存在。