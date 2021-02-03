MLB／「在泡泡裡打球很困難」 西蒙斯自爆曾想自殺

有「防守聖經」之稱的游擊好手西蒙斯（Andrelton Simmons）今年與雙城簽下1年1050萬美元合約，而隨後在球隊新聞發布會上，西蒙斯也被問到上個球季尾聲退出賽季的原因，不過當時西蒙斯選擇拒絕回答。

事隔兩天，西蒙斯決定向《橙縣紀事報》透露實情，表示因受疫情影響，導致自己出現抑鬱症狀及自殺的念頭，「在泡泡裡頭進行賽事對我來說太困難了。」

去年9月下旬，西蒙斯選擇退出例行賽最後5場賽事，當時的天使仍有一搏進入季後賽的資格，而大聯盟也規定潛在的季後賽球隊必須得實施更加嚴格的防疫安全規定，為即將到來的季後賽做出安全準備。

西蒙斯表示，隔離那段時間讓他很難受，甚至讓他出現了自殺的想法，「我很久以前就發誓不去胡思亂想，還好我很幸運遇到了心理治療師，他幫助我擺脫這些負面想法，去年每個人都經歷了很艱難的時期，而對我來說，要在泡泡裡進行賽事太困難了。」

「我第一次開車經過奧克蘭，看到一些商店及餐廳仍然試著營業，甚至必須與無家可歸的人一起在外頭露營，這讓我受到重重打擊。」

「我真的很難過，我聽到了很多人因為疫情而過世，看著這些小企業是如何破產的，我非常沮喪以及害怕，因為這些因疫情制定的新規則可能會改變人的生活，讓人們彼此脫節。」

而西蒙斯也透露去年沒有向大家坦承退出賽季的原因，「因為我不喜歡解釋一些生活上的瑣事，我害怕他們評判及扭曲我的故事，但我意識到自己的情況或許可以幫助其他有同樣類似狀況的人，因此我改變了主意。」

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )