MLB／連6年至少30轟 雙城與克魯茲再續前緣

根據大聯盟官網消息，雙城以1年1300萬美元合約簽回重砲克魯茲（Nelson Cruz），雙方將攜手邁入合作的第3個賽季，現年40歲的克魯茲自2014年起，連續6年繳出30支以上的全壘打，長打火力驚人。

最近兩個賽季，克魯茲堪稱是雙城最佳打者，儘管年紀將步入40大關，但全壘打數卻絲毫未有衰退跡象，2019年更是繳出41轟，幫助雙城以團隊307支全壘打刷新大聯盟紀錄，克魯茲也曾表示，「我很喜歡待在明尼蘇達，這支球隊充滿競爭力，在這讓我感到很舒適。」

在雙城兩個賽季，克魯茲在173場比賽繳出.308/.394/.626的打擊三圍，並送出57支全壘打，雙城在2019年休賽季選擇行使克魯茲的1200萬美元球隊選擇權，如今再度與雙城攜手奮戰。