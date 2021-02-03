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MLB／柳賢振隻身赴美備戰 父嘆：很難想像壓力有多大

聯合新聞網 / 綜合報導
柳賢振今(3)日隻身前往美國備戰新賽季。 歐新社
柳賢振今(3)日隻身前往美國備戰新賽季。 歐新社

根據韓媒《韓聯社》報導，多倫多藍鳥王牌左投柳賢振於今(3)日搭機韓國前往亞特蘭大的班機，備戰即將展開的春訓。

柳賢振的雙親以及妻子也來到機場送別，由於新冠病毒仍尚未趨緩，柳賢振隻身前往美國，如果當地疫情無法獲得改善，柳賢振只能在大聯盟表定11月賽程結束後與家人團圓，而這也讓柳賢振父親失望表示，「自從柳賢振加盟藍鳥後，我再也沒有進場為他加油，他也真的很關心妻子與女兒，很難想像此次一個人前往美國的他壓力會有多大。」

柳賢振的妻子裴智賢則遺憾表示，「希望能帶著剛出生的女兒進場為他加油。」

《韓聯社》也指出，柳賢振去年10月初返回韓國，11月就開始自主訓練，今年1月則是到濟州島進行為期兩周的特訓，而根據柳賢振貼身教練表示，「他保持著非常好的狀態，春訓就能進行實戰投球了。」

柳賢振去年繳出5勝2負、防禦率2.69的表現，成功帶領藍鳥打進季後賽，季末更是榮獲象徵左投最高榮譽的華倫史潘獎，而休賽季藍鳥也一舉補進史布林格（George Springer）、塞米恩（Marcus Semien）以及耶茨（Kirby Yates）等戰力，有望再次挺進季後賽。

韓國 疫情 多倫多 機場

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